U završnici dokumentarca Posljednji ples Michael Jordan priznao je da mu je finale Istočne konferencije 1998. s Indianom bio najveći izazov još od velikih dvoboja s Detroit Pistonsima s kraja 80-ih godina. Larry Bird složio je moćnu momčad predvođenu Reggiejeme Millerom. Uvjereni su bili da će proći do finala, no Jordan i društvo u sedam utakmica prošli su dalje.

“Bila je to naša najbolja prilika da osvojimo naslov prvaka”, kazao je Bird u Posljednjem plesu.

“Uvjereni smo bili da ih možemo svrgnuti s trona. Osjećali smo da imamo puno svestraniju momčad. Imali smo Rika Smitsa, Marka Jacksona, braću Davis, Chrisa Mullina i Reggieja Millera. Imali smo jaku momčad”, prisjetio se Jalen Rose.

Can't believe #LastDance does not metion Toni Kukoc game 7 against Pacers (21 pts 7-11 FG, 3-4 3PT in 33 min). He was the best player on the floor that night, scored almost all the points in the 3rd. https://t.co/YiXd7kNBMx @SteveKerr @ZachLowe_NBA @espn @BR_NBA

