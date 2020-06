OSIJEK ZADAO GREZDI NOVI UDARAC: ‘Njegova reakcija je bila nedopustiva i stoga mu je izrečena maksimalna kazna’

Hrvatski prvoligaš Osijek novčano je kaznio svojeg igrača Erosa Grezdu zbog incidenta nakon utakmice polufinala Kupa protiv Rijeke kada je na parkingu fizički nasrnuo na nogometaša protivničke momčadi Antonija Čolaka.

[VIDEO] STIGLA KAZNA ZA INCIDENT NA RUJEVICI: Eros Grezda doznao koliko će ga koštati šaketanje zvijezde Rijeke

“Sukladno svom disciplinskom pravilniku, a nakon incidenta na riječkoj Rujevici po svršetku susreta polufinala Kupa Hrvatske, Nogometni klub Osijek izrekao je novčanu kaznu svom prvotimcu Erosu Grezdi. Iako je u obrazloženju svoga postupka naš napadač naveo kako je bio isprovociran od strane suparničkog igrača i vrijeđan na nacionalnoj osnovi, čelništvo NK Osijek zauzelo je stav da je Grezdina reakcija bila neprimjerena i nedopustiva za jednog sportaša.”

Albanian international Eros Grezda of Osijek has been reported as punching Rijeka’s Antonio Colak after the Croatian Cup semifinal on Sunday pic.twitter.com/CCWtEyE1uG

— CroatianFootballNews (@CroatianNews) June 1, 2020