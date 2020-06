NOVA IZVRSNA VIJEST ZA SINIŠU MIHAJLOVIĆA: Nedavno je pobijedio leukemiju, a sada su iz kluba poslali veliku najavu

Proslavljeni nogometaš i sadašnji trener talijanskog prvoligaša Bologne Siniša Mihajlović nedavno je pobijedio opaku bolest, leukemiju. Dobro se oporavlja i već se vratio u klub te vodi treninge, usprkos riziku od zaraze koronavirusom.

[FOTO] ČUDESAN OPORAVAK SRPSKOG TRENERA KOJI JE PREBOLIO LEUKEMIJU: Mihajlović stao pred kameru i sve ostavio u čudu

Prije mjesec dana je talijanski list Corriere dello Sport objavio kako je Mihajlović na treningu trčao gotovo sat vremena prije nego što se sastao s klupskim čelnicima, a od tada je u sve boljoj formi. “Mihajlović sada trenira gotovo kao i nogometaši Bologne”, isticali su talijanski mediji nedavno, a u subotu Je Mihajlović održao predavanje kandidatima za UEFA-inu trenersku licencu u sklopu Talijanskog nogometnog saveza i oduševio kako dobro izgleda.

#Bologna CEO Claudio Fenucci wants to offer Sinisa Mihajlovic a long-term deal at the Renato Dall’Ara and points out that the #SerieA clubs are working to complete the current campaign. https://t.co/UqiAHtdqjd pic.twitter.com/U5f0sxAAMP

— footballitalia (@footballitalia) June 8, 2020