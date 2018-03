NORVEŽANKI NASLOV U SKIJAŠKOM TRČANJU: Haga stigla do prve medalje u karijeri, Hrvatica 71.

Za 27-godišnju Hagu ovo jeprva medalja s velikih natjecanja u karijeri.

Norvežanka Ragnhild Haga osvojila je naslov olimpijske pobjednice u skijaškom trčanju na 10 kilometara slobodnim načinom na ZOI u Pjongčangu sa 20.3 sekundi prednosti u odnosu na srebrnu Šveđanku Charlotte Kallu, bronce su pripale legendarnoj Norvežanki Marit Bjoergen i Finkinji Kristi Parmakoski, dok je hrvatska reprezentativka Vedrana Malec u konkurenciji 90 skijašica zauzela 71. mjesto.

Za 27-godišnju Hagu ovo je prva medalja s velikih natjecanja u karijeri i odmah zlatna i to s velikom prednosti u odnosu na srebrnu Kallu. Iako je prije sedam godina osvojila naslov svjetske juniorske prvakinje na 5km slobodno, Haga je tek ove sezone uspjela potvrditi svoj potencijal. Početkom sezone je u finskoj Ruki ostvarila svoju prvu i dosada jedinu pobjedu u Svjetskom kupu u karijeri, upravo u utrci na 10km slobodnim načinom, dok je u četvrtak u Pjongčangu praktički “pomela” konkurenciju.

#CrossCountrySkiing bieg na 10km techniką dowolną 1) Ragnhild Haga – 1-wszy złoty medal olimpijski w karierze, 2) Charlotte Kalla, 3) Krista Parmakoski & Marit Bjoergen. Marit ma obecnie najwięcej medali zdobytych przez kobietę na ZIO (12, 6-4-2). #Pyeongchang2018 pic.twitter.com/j6c7j7oHiE — Sports Fan (!) (@SportsFan_PL) February 15, 2018

Sedma medalja za Kallu

Najbliža Hagi bila je iskusna 30-godišnja Šveđanka Kalla, osvajačica zlata u skiatlonu na 15km održanom prije pet dana, inače specijalistica upravo za utrke na 10km. Kalla je prije osam godina u Vancouveru osvojila svoju prvu olimpijsku medalju i to zlatnu upravo na 10km slobodno, dok je prije četiri godine u Sočiju bila srebrna u utrci na 10km klasičnim načinom. Za Kallu je ovo ukupno sedma olimpijska medalja, uz tri zlata sada ima i četiri srebra.

Norveçli 🇳🇴 Ragnhild Haga kadınlar 10km serbest stil zamana karşı yarışında hem İsveçli rakibi Charlotte Kalla'nın hem de tarihin en büyük olimpik kadın sporcusu vatandaşı Marit Bjørgen ile bronzu paylaşan Finli Krista Pärmäkoski'nin önünde kaldı.pic.twitter.com/2gUWy0WjIF — Muhabirin Köşesi (@muhabirinkosesi) February 15, 2018

Najuspješnija žena u povijesti zimskih olimpijskih igara, 37-godišnja Marit Bjoergen stigla je do svog 12. odličja u karijeri na ZOI čime se izjednačila sa Bjornom Daehlijem, dok se velikom Bjornu Einaru Bjorndalenu primakla na samo jednu medalju. Bjoergen je svoju prvu medalju osvojila još prije 16 godina u Salt Lake Cityju, dok je dominirala u Vancouveru 2010. i Sočiju 2014. gdje je osvajala po tri zlata. No, i u poznim skijaškim godinama dokazuje kako i dalje može osvajati medlaje, u skiatlonu je bila srebrna, dok je na 10km stigla do bronce.

Parmakoski poput Bjorgen

Isto vrijeme kao i Bjorgen ostvarila je 27-godišnja Finkinja Krista Parmakoski kojoj je ovo također druga medalja u Pjongčangu jer je brončana bila i u skiatlonu.

Zelo dobro se je z 12. mestom na 10-kilometrski razdalji v prosti tehniki odrezala smučarska tekačica #AlenkaČebašek, zmaga na Norveško po zaslugi #RagnhildHaga. https://t.co/zAU4EhE7St #PyeongChang2018 pic.twitter.com/KWnxa3X78O — Delo Šport (@Delo_Sport) February 15, 2018

Vodeća skijašica u Svjetskom kupu ove sezone, 26-godišnja Norvežanka Heidi Weng niti u svom drugom nastupu u Pjongčangu nije uspjela osvojiti medalju. nakon devetog mjesta u skiatlonu, u četvrtak je na 10km bila još slabije plasirana – 11.

U utrci na 10km nastupila je i jedna hrvatska predstavnica, 27-godišnja Vedrana Malec koja je sa 5:19.8 minuta zaostatka za Hagom zauzela 71. mjesto. Bio je ovo drugi nastup Malec u Pjongčangu, prije dva dana je u sprintu bila 64.

REZULTATI:

1. Ragnhild Haga (Nor) 25:00.5

2. Charlotte Kalla (Šve) 25:20.8

3. Marit Bjoergen (Nor) 25:32.4

3. Krista Parmakoski (Fin) 25:32.4

5. Jessica Diggins (SAD) 25:35.7

6. Nathalie von Siebenthal (Švi) 25:50.3

7. Ingvild Flugstad Ostberg (Nor) 26:06.0

8. Anastazija Sedova (Rus) 26:07.8

9. Teresa Stadlober (Aut) 26:16.1

10. Ana Nečaevskaja (Rus) 26:24.8

71. VEDRANA MALEC (HRV) 30:23.3