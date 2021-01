NORVEŽANIN SOLEVAAG POBJEDNIK SLALOMA U FLACHAU: Schwarz drugi, Pintrault treći; bez Hrvata u drugoj vožnji

Norvežanin Sebastian Foss-Solevaag pobjednik je slaloma Svjetskog kupa u austrijskom Flachau, dok od četiri hrvatska skijaša nitko nije izborio drugu vožnju.

HRVATI BEZ DRUGE VOŽNJE: Zubčić odvozio loše; Foss-Solevaag je vodeći, Austrijanci odlični u Flachaau

Foss-Solevaag je do prve pobjede u karijeri došao na domintan način s najboljim vremenom i prve i druge vožnje. Drugi je bio Austrijanac Marco Schwarz (+0.70), a treći Francuz Alexis Pinturault (+0.95).

Foss-Solevaag shown that potential for years. Nice to see him getting the first win. Total domination today! #fisalpine

