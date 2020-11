U dvoboju 8. kola Bundeslige Borussia Dortmund je u Berlinu svladala Herthu s 5-2, a čak četiri gola je postigao Norvežanin Erling Haaland.

NESTVARNA PARTIJA NAJBOLJEG MLADOG IGRAČA SVIJETA: Borussia demolirala Herthu s pet golova, Haaland sam zabio četiri

Borussia je iskoristila visoko vodstvo, pa je u drugom dijelu ušao 16-godišnji napadač Youssoufa Moukoko, koji je zamijenio upravo Haalanda i postao najmlađi igrač koji je ikad zaigrao u Bundesligi.

Haaland je nakon utakmice otkrio što je napravio pod poluvremenom, nakon čega je u nastavku postigao četiri pogotka.

“Iskreno, popio sam na poluvremenu energetsko piće i to mi je dalo krila, pa je sve bilo u redu. Akcija za prvi gol bila je lijepa, drugi gol je također bio lijep, a prilkog trećeg sam mislio da sam u zaleđu, ali i on je bio lijep. Svi su golovi bili lijepi”, rekao je Haaland nakon utakmice.

Woke up today to a nice surprise 👀 and ending the day with four goals and a nice win! 😁 pic.twitter.com/Rb6eA6gkqq

— Erling Haaland (@ErlingHaaland) November 21, 2020