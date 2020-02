Spor je riješen na miran način, dogovorom između dvije parnične strane

Nogometni sudaca Fran Jović odustao je od tužbe protiv Igora Tudora za duševne boli nakon što je trener Hajduka u vrijeme dok je bio na klupi turskog Galatasaraya na novinarsko pitanje tko će biti prvak Hrvatske, Rijeka ili Dinamo, navodno odgovorio da će to u slučaju neizvjesne završnice biti Dinamo, ‘jer su tu prisutni razni ‘Matoci, Jovići, Conjari’. Tudor se u četvrtak pojavio na Općinskom sudu u Zagrebu kako bi se očitovao o tužbi.

“Sukladno dogovoru s gospodinom Tudorom i njegovim odvjetnikom okončali smo spor na način da smo povukli tužbu. Spor je riješen na miran način, dogovorom između dvije parnične strane”, rekao je Ivan Župan, zastupnik Frana Jovića u ovom sporu.

Upitan je i ima li ovo veze jer se Tudor vratio u HNL na što je dogovorio ‘apsolutno ne’.

“Tužitelj je povukao tužbu, odrekao se tužbenog zahtjeva u cijelosti i to je to. Kako je došlo do preokreta? Vjerojatno je shvatio da nije u pravu”, rekao je pak Tudorov odvjetnik Saša Pavličić Bekić, javlja Dalmatinski portal.