NOGOMETNI SPEKTAKL U LIGI PRVAKA: Ždrijeb bi mogao donijeti dvije skupine smrti, teško je reći koja je jača

Nakon što su u srijedu odigrane zadnje utakmice play-off Lige prvaka poznato je koji će sve klubovi igrati ove sezone u najelitnijem europskom klupskom natjecanju.

PAOK ISPAO, ČOLAK I MIŠIĆ NEĆE IGRATI LIGU PRVAKA: Tamo idu Salzburg i dva debitanta

Ligu prvaka izborila su 32 kluba i poznate su jakosne skupine, iz kojih će se u četvrtak ždrijebom formirati osam skupina, u kojima neće smjeti biti klubovi iz iste zemlje.

DINAMOVI KRVNICI NAKON 25 GODINA IZBORILI LIGU PRVAKA: Uz Ferencvaroš, to je uspjelo i Olympiakosu te Dynamu iz Kijeva

Pogled na jakosne skupine otkriva da nam ždrijeb može donijeti čak dvije “skupine smrti” i da bi već u prvom krugu mogli gledati neke spektakularne okršaje.

Tako bi u jednoj potencijanoj “skupini smrti” mogli biti Bayern, Barcelona, Atalanta i Marseille, a u drugoj Real Madrid, Manchester City, Inter i Lokomotiv Moskva.

The draw for the 2020/21 @ChampionsLeague group stage will take place from 4pm BST on Thursday.

Here's all the details 👇

— Liverpool FC (@LFC) September 30, 2020