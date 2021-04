I dalje pljušte reakcije na osnivanje Superlige . Predstavnici svih 55 nacionalnih nogometnih saveza koji su članovi Uefe, a među njima i Hrvatski nogometni savez (HNS) na 45. Kongresu krovne europske nogometne organizacije izglasali su u utorak deklaraciju u kojoj su osudili proglašenje takozvane Superlige.

Otkriveno ime glavnog financijera i brojke zbog kojih su se velikani odlučili na ovaj potez

TKO ĆE MLATITI MILIJARDE I GDJE ĆE IGRATI DINAMO: ‘Stvara se novi svjetski poredak, a znate što je bizarno? Što mislite, kome idu novci?’

Sudionici Kongresa ujedinjeni su u tvrdnji da se zatvorena Superliga protivi samom konceptu onoga što Europa mora biti: ujedinjena, otvorena, podržavajuća i principijelna u sportskim vrijednostima.

“Uefa, njezine članice i svi oni koji vole nogomet snažno će se tome oduprijeti i boriti protiv poteza vlasnika ovih klubova i svih onih koji ih podupiru. U moralnom smislu jako dobro znamo što se krije iza svega i u tom smislu štitit ćemo nogomet od sebičnog klana kojem nije stalo do igre. Mi smo europski nogomet. Oni nisu”, stoji među ostalim u deklaraciji Uefe.

"…It goes against the very concept of what it is to be European: unified, open, supportive, and principled on sporting values…"

A iako su dobili pozivnice, Bayern i PSG su stali na stranu Uefe i odbili da budu dio Superlige.

“Vjerujemo kako bilo kakav prijedlog bez potpore UEFA-e – organizacije koja radi na napretku i u interesu nogometa gotovo 70 godina – neće riješiti probleme s kojima je nogometna zajednica trenutačno suočena. Oni su vođeni isključivo svojim interesim, dok će PSG nastaviti surađivati s Uefom”, stoji u priopćenju objavljenom nakon što je predsjednik PSG-a Nasser Al-Khelaifi dobio još jedan mandat u Izvršnom odboru UEFA-e.

Svoje mišljenje o novom nogometnom natjecanju da je jedan od najboljih trenera na svijetu Pep Guardiola.

“Sport nije sport kada ne postoji poveznica između uloženog truda i nagrade. To nije sport kada vam je uspjeh zagarantiran, to nije sport kada nije važno jeste li izgubili. Nije fer da se neki klub bori kako bi došao do vrha, a onda sazna kako se ne može kvalificirati u elitu jer je ona već zagarantirana za neke. Volio bih kada bi predsjednik odbora koji stoji iza ovog projekta objavio svijetu razloge zašto bi neki klubovi igrali, a ostali ne bi. Zašto Ajax, koji je osvojio četiri ili pet Liga prvaka, nije među ovim klubovima. Pokretači Superlige imaju obavezu i dužnost razjasniti sva pitanja što prije”, poručio je Guardiola.

U međuvremenu, engleska nogometna Premier liga objavila je u utorak kako je nakon sastanka sa sudionicima “jednoglasno i snažno” odlučila odbaciti plan pokretanja Superlige te kako namjerava pokrenuti korake protiv šest engleskih klubova koji su pristali sudjelovati u tom natjecanju.

Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United i Tottenham Hotspur objavili su u utorak kako namjeravaju biti dijelom Superlige, natjecanja koje ne bi bilo pod okriljem Uefe, a taj je potez naišao na kritike javnosti.

“Premier liga razmatra sve dostupne akcije kako se ovakva situacija ne bi dodatno razvila. Liga će nastaviti surađivati sa svojim sudionicima, navijačima, Vladom, UEFA-om, FA-om… kako bi zaštitila najbolje interese nogometne igre te poziva klubove koji su uključeni u novopredloženo natjecanje da odmah prekinu svoje sudjelovanje u njemu. Premier liga zahvaljuje navijačima i svim sudionicima na podršci koju su nam pokazali u ovom važnom pitanju. Ta reakcija dokazuje koliko naša otvorena piramida i nogometna zajednica znače ljudima”, objavila je Premier liga.

A da neće sve stati samo na osudama i kritikama tvrdi Mohamed Bouhafs s RMC Sporta. On je objavio kako je Uefa priprema kontranapad te da s engleskim investicijskim fondom radi na novoj Ligi pravka čiji bi početni budžet bio 4,5 milijardi eura, a mogao bi se popeti do sedam milijardi.

UEFA is preparing a counter-attack in the Super League. UEFA is working with english investment fund to come up with new LOC that would have a starting budget of 4.5 billion € but which could go up to 7 billion.

— Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) April 20, 2021