NOGOMETNI KLUB POSTAO NOVI NESLAVNI REKORDER: Ima čak 25 potvrđenih slučajeva zaraze koronavirusom

Čak 25 igrača i klupskog osoblja ukrajinskog nogometnog prvoligaša Karpatija zaraženo je koronavirusom, čije je ovaj klub postao svojevrsnim svjetskim rekorderom, a zbog čega će cijela ekipa morati provesti 14 dana u karanteni, objavio je AFP.

Sve utakmice ovog kluba u sljedeća dva tjedna su odgođene, kao što je to bio slučaj i sa nedjeljnim dvobojem protiv Mariupola. Bude li karantena dala rezultata, Karpati bi sljedeći nastup, prvi u nastavku prvenstva, trebao imati 20. lipnja. Sa samo 14 bodova iz 23 utakmice Karpati se nalazi na začelju ljestvice ukrajinskog prvenstva.

AFP reporting that there have been 25 positive Covid tests among players and staff at Ukrainian club Karpaty Lviv. The club says most are asymptomatic.

— Mani Djazmi (@BBC_Mani) June 2, 2020