Nogometaši Real Madrida plasirali su se u četvrtfinale Lige prvaka pobijedivši Atalantu s 3-1 (1-0) u uzvratnom dvoboju odigranom u utorak na stadionu Alfredo Di Stefano u Madridu.

Vodeći pogodak za Real postigao je Karim Benzema u 34. minuti na asistenciju Luke Modrića, a za 2-0 je kapetan Madriđana Sergio Ramos iskoristio kazneni udarac u 60. minuti. Atalanta je smanjila zaostatak u 83. minuti, a strijelac je bio Luis Muriel iz slobodnog udarca. Konačnih 3-1 postavio je Marco Asensio u 85. minuti.

Hrvatski kapetan odigrao je cijeli susret i bio je impresivan. Imao je najviše dodira s loptom (109), 89 od 99 preciznih dodavanja, pet presretanja, jednu asistenciju, četiri od osam osvojenih duela, tri starta na loptu. Za tu predstavu Sosa score nagradila ga je ocjenom 7,8, najvišom od svih igrača koji su bili na travnjaku.

