‘U ovoj situaciji u kojoj se svijet nalazi, za vrijeme korone svi su u gubicima i svi vide neka svoja rješenja isključivo u financijama, a to nije dobro za nogomet’, rekao je Ivković

U ponedjeljak je nogometni svijet zatresla vijest o osnivanju Superlige, natjecanja najbogatijih klubova i reakcije pristižu sa svih strana.

U novom natjecanju sudjelovali bi španjolski Real Madrid, Barcelona i Atletico Madrid, zatim engleski Arsenal, Chelsea, Tottenham, Liverpool, Manchester City i Manchester United, te talijanski Juventus, Milan i Inter.

Oni su pozvali još tri neimenovana kluba da im se priključe u projektu kojim bi zatim upravljalo tih 15 osnivača. Još pet klubova bi se kvalificiralo za tu ligu temeljem rezultata u nacionalnim prvenstvima uoči te premijerne sezone, premda nije navedeno iz kojih bi država bili.

Financije su ključne

Vijest o osnutku Superslige naišla je na brojne kritike, a svoje mišljenje o njoj je iznio poznati hrvatski trener Tomislav Ivković u HRT-ovoj emisiji Stadion.

“Sad još više u ovoj situaciji u kojoj se svijet nalazi, za vrijeme korone svi su u gubicima i svi vide neka svoja rješenja isključivo u financijama. To nije dobro za nogomet. Ljudi koji vode te klubove su bogataši koji traže isključivo financijsku dobit. Da malo razmišljaju o ostalim klubovima svijeta, nije svjetski nogomet samo ovih 12, 15 ili 20 klubova… Jedino što me začudilo da na ovoj listi nema Bayerna, koji je bio nekoliko godina unatrag jedan od vodećih klubova koji su zamišljali ovakav koncept, pa mi je to malo čudno”, prokomentirao je Ivković pa istaknuo jedan klub među onima koji će sudjelovati u Superligi:

“U ovom momentu City je iznad svih, ogromna je razlika između Cityja i ostalih klubova. Možda će se desiti da PSG na kraju prihvati sudjelovanje, poslije završetka Lige prvaka, kada neće imati problema, možda su lagano u strahu da im se nešto negativno ne bi desilo u polufinalu, ali sigurno i vlasnici kluba, katarski šeici, ne vjerujem da mogu odbiti toliki novac. Možda čekaju da vide kakva je situacija.”

‘Mora se naći kompromis…’

Nakon što je potvrđeno da su klubovi osnovali to elitno natjecanje, predsjednik UEFA-e Aleksandar Čeferin potvrdio je kako igrači koji će sudjelovati u Superligi neće moći nastupati na svjetskim i europskim prvenstvima te da neće moći igrati za svoje reprezentacije.

“Teško je biti igrač, ne može igrač reći klubu koji ga plaća da ne želi igrati za klub jer želi igrati za reprezentaciju. Mora se naći neki kompromis, igrači su najmanje krivi. Treba se naći i neki pravni put, ne mogu se oni naći u takvoj situaciji. Ne živi se od reprezentacije, klubovi ih plaćaju, a opet, reprezentacija je najveća čast, smatra Ivković te dodaje: – Sve je to friško, treba proći vremena, da se prašina slegne i onda u miru naći neka rješenja. Nikad one prve izjave i postupci nisu onakvi kakvi trebaju biti nakon dva-tri dana, poslije prespavane noći”, rekao je o toj temi hrvatski trener.

Tko će suditi?

U emisiji je ost bio i sudački ekspert Marijo Strahonja koji je prokomentirao situaciju sa sucima u novonastaloj Superligi.

“Takva liga će tražiti najkvalitetnije suce. Znamo da UEFA daje najkvalitetnije suce, možda će povući suce iz Južne Amerike, što nije isključeno jer to će biti otvoreno natjecanje. Sankcije Uefe odnose se i na sudačku organizaciju, tu je predsjednik Uefe Čeferin bio isključiv. Međutim, ne treba zaboraviti da u posljednje vrijeme europski suci često odlaze i u Katar i u Saudijsku Arabiju, Kinu i druge azijske zemlje za dosta velike novce. Oni tamo odsude neku utakmicu, dobiju velike naknade i nije isključeno da će određeni suci ako do ovoga dođe, pristupiti Superligi”, zaključio je Strahonja.