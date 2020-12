NOGOMETAŠI RB SALZBURGA POZITIVNI NA DOPING: Dva reprezentativca ‘pala’ na testu tri dana prije utakmice s Bayernom

Dvojica nogometaša austrijskog prvoligaša Red Bull Salzbourg, koji su reprezentativci Malija, bili su pozitivni na doping na UEFA-inom testiranju provedenom tri dana prije utakmice protiv minhenskog Bayerna u Ligi prvaka, objavio je u utorak na svojim stranicama austrijski klub.

“Mohamed Camara i Sekou Koita deset su dana proveli s reprezentacijom zbog dvije utakmice protiv Namibije prije nego su bili pozitivni na antidopinškom testiranju 22. studenog 2020, nekoliko dana nakon što su se vratili u Salzbourg”, navodi Red Bull Salzbourg u priopćenju.

Veznjak Mohamed Camara i napadač Sekou Koita, članovi prve momčadi, izjavili su da im je medicinsko osoblje malijske reprezentacije dalo lijek protiv visinske bolesti kako bi mogli igrati kvalifikacijsku utakmicu za Afrički kup nacija, pojasnio je austrijski klub.

