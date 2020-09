NOGOMETAŠ ZBOG KOJEG JE IBRAHIMOVIĆ ‘PODIVLJAO’ NAPUSTIO MILAN: Karijeru će nastaviti izvan Italije

Brazilski veznjak Lucas Paqueta (23) napustio je redove Milana i karijeru će nastaviti u Lyonu, potvrdili su klubovi.

ZLATAN KOMENTIRAO POZITIVAN NALAZ NA KORONAVIRUS: ‘Imao je hrabrosti izazvati me. Loša ideja’

Dogovor između klubova i igrača je postignut u utorak, a nakon što je 23-godišnji Brazilac danas prošao liječnički pregled ugovor je i službeno potpisan.

Lyon are set to sign Lucas Paqueta from Milan on a permanent deal, according to @DiMarzio pic.twitter.com/0oP3q2R57T

— B/R Football (@brfootball) September 29, 2020