Događaj je prepričao u svojoj biografiji koja je nedavno objavljena

Njemački branič koji igra za talijansku Atalantu Robin Gosens (26) u nedavno objavljenoj biografiji iznio je brojne detalje o svojoj karijeri.

JEDAN OD NAJBOLJIH SVJETSKIH NAPADAČA NARUGAO SE RONALDU: ‘Samo da budem siguran da prelazi gol liniju’

U biografiji je prepričan i jedan događaj nakon utakmice Atalante s torinskim Juventusom, kada je Gosens došao do najveće zvijezde Juvea Cristiana Ronalda i tražio ga dres, a Portugalac ga je poprilično oštro odbio.

Potpuno pocrvenio

“Nakon utakmice s Juventusom umjesto da odem slaviti htio sam ispuniti svoj san i imati Ronaldov dres. Nakon posljednjeg zviđžduka otišao sam do njega i pitao ga: ‘Ronaldo, mogu li dobiti tvoj dres?’, a on me čak nije ni pogledao, samo je rekao ‘Ne!”, ispričao je Gosens pa poručio:

“Potpuno sam pocrvenio i bio posramljen. Otišao sam od njega i osjećao se jako malen. Znate li onaj trenutak kad se dogodi nešto neugodno i gledate oko sebe da vidite je li to netko primijetio? Tako sam se osjećao i pokušao to sakriti.”