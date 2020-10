Napadač Real Madrida Mariano Diaz prošlog mjeseca je operirao krajnike i nakon tog zahvata smršavio je osam kilograma, otkriva Marca.

Diaz se operaciji podrgnuo prije tri tjednai nakon nje nije mogao jesti krutu hranu pa je drastično smršavio i na treninge Kraljevskog kluba vratio se osjetno lakši.

