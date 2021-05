Za Villarreal, koji je u četvrfinalu izbacio zagrebački Dinamo, ovo je prvi trofej u 98-godišnjoj klupskoj povijesti

Nogometaši Villarreala pobjednici su ovosezonskog izdanja Europske lige, oni su finalu u Gdanjsku svladali Manchester United s 12-11 (1-0, 1-1, 1-1) nakon boljeg izvođenja 11-eraca.

DRAMA KAKVA SE NE PAMTI: Pogledajte čudesnu seriju penala i trenutak nakon koje je krenula ludnica Žute podmornice

Poslije susreta igrači Manchester Uniteda bili su i više nego razočarani, baš kao i navijači. neki od njih, međutim, prešli su svaku granicu te su rasistički vrijeđali napadača Marcusa Rashforda.

Zasuli ga porukama

“Do sada sam izbrojao barem 70 rasističkih napada na profilima koje imam na društvenim mrežama. Onima koje se trude natjerati me da se osjećam gore nego što se već osjećam – sretno u pokušaju”, napisao je Rashford na Twitteru.

At least 70 racial slurs on my social accounts counted so far. For those working to make me feel any worse than I already do, good luck trying 👍🏾 — Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) May 26, 2021

“Više sam ogorčen zbog toga što je jedan od zlostavljača, koji mi je preko poruka poslao brdo majmunskih emojija, učitelj matematike koji ima otvoren profil. Pa on uči djecu!! I zna da može slobodno rasistički vrijeđati bez posljedica…”, dodao je.

I’m more outraged that one of the abusers that left a mountain of monkey emojis in my DM is a maths teacher with an open profile. He teaches children!! And knows that he can freely racially abuse without consequence… — Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) May 27, 2021

Iz kluba su se također osvrnuli na incident.

Following the #UEL final, our players were subjected to disgraceful racist abuse. If you see any form of abuse or discrimination, 𝗮𝗰𝘁 and 𝗿𝗲𝗽𝗼𝗿𝘁 it.#SeeRed #allredallequal — Manchester United (@ManUtd) May 27, 2021

“Nakon završetka finala Europske lige naši su igrači bili izloženi sramotnom rasističkom zlostavljanju. Ako primijetite bilo koji oblik zlostavljanja ili diskriminacije, djelujte i to prijavite”, poručili su iz engleskog velikana.