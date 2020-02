Prokometirao je Alba i stanje u momčadi u kojoj je ovih dana sportski direktor Eric Abidal skoro dobio otkaz, a Lionel Messi navodno prijeti odlaskom

Nogometaši Athletica iz Bilbaoa posljednji su polufinalisti ovosezonskog izdanja Španjolskog kupa, oni su u četvrtfinalu na svom San Mamesu svladali Barcelonu sa 1:0.

Pogodak za veliku pobjedu postigao je Inaki Williams u trećoj minuti sudačke nadoknade. Hrvatski reprezentativni veznjak Ivan Rakitić igrao je za Barcelonu do 69. minute.

Bio je to susret dva najtrofejnija kluba u Kupu kralja, Barcelona je ovo natjecanje osvajala rekordnih 30 puta, dok je Athletic 23 puta slavio, no posljednji put još 1984. godine. U 21. stoljeću Athletic je tri puta stizao do finala, 2009., 2012. i 2015., ali je svaki put gubio upravo od Barcelone.

NAKON MODRIĆA DEBAKL DOŽIVIO I RAKITIĆ: Barcelona u dramatičnoj završnici ispala iz kupa

‘Ponosan sam na momčad’

Nakon utakmice se oglasio Jordi Alba koji je imao što za reći o VAR-u.

„Imali smo jako dobre šanse, ači oni su zabili. Ponosan sam na našu momčad. Nisam mislio da je penal na De Jongu na terenu, ali netko je javio da se na VAR-u to jasno vidjelo. Mislim da je to sramotno“, rekao je Alba.

Prokometirao je Alba i stanje u momčadi u kojoj je ovih dana sportski direktor Eric Abidal skoro dobio otkaz, a Lionel Messi navodno prijeti odlaskom.

„Lica momčadi su igrači, ali i treneri i ostao osoblje. Ionako bacaju na nas puno govana izvana, ne moramo se mi još njima gađati unutar kluba. Abidal nije neki stranac. On je bio igrač i zna kako je u svlačionici. Moramo jedni drugima pomoći“, rekao je Alba u razgovoru za Mundo Deportivo.