ZVIJEZDA DINAMA NE SJEĆA SE PRVOG POLUVREMENA ZBOG JAKOG UDARCA U GLAVU: ‘Nadamo se da neće biti ozbiljnijih posljedica’

Objasnio je Mamić i kako je Dinamo u jednom trenutku utakmice upao u ‘crnu rupu’

Nogometaši zagrebačkog Dinama izborili su plasman u Europsku ligu nakon što su u susretu posljednjeg pretkola na stadionu Maksimir pobijedili estonsku Floru sa 3:1.

Nakon što je porazom od Ferencvaroša ostao bez prilike za plasman u Ligu prvaka, Dinamo će za utjehu ove sezone nastupati u Europskoj ligi.

Za razliku od posljednjeg pretkola Lige prvaka u kojem su se igrale dvije utakmice, u završnoj rundi kvalifikacija Europske lige igrala se samo jedna utakmica. Modre je play-offu “pomazio” ždrijeb i posljednja prepreka bio je estonski prvak. Razlika u kvaliteti je bila očita i Dinamo je stigao do pobjede. Međutim, teže nego što se očekivalo.

NEVJEROJATAN POTEZ KAPETANA DINAMA: Ademi odbio ugovor života i šansu da igra u Ligi prvaka. Igrao bi u dresu krvnika ‘modrih’

Crne rupe

Nakon utakmice oglasio se trener Dinama Zoran Mamić.

“Čestitke momčadi na plasmanu u Europskoj ligi, nije jednostavno igrati ovakve utakmice kad moraš. Nemaš pravo na krivi korak. Prvo poluvrijeme je bilo prilično dobro, dobre situacije i prilike, ali ne znam zašto smo u drugom dijelu upali u neku nervozu. Protivnik je to iskoristio, ali na sreću zabili smo taj treći pogodak. Čestitke svima još jednom, ali puno je posla još pred nama”, rekao je Mamić pa otkrio pomalo šokaNtnu činjenicu.

“Gavranović je dobio jedan udarac u glavu i rekao da se ne sjeća prvog poluvremena. Nadam se da neće biti nekih ozbiljnijih posljedica.”

DINAMU SU UPRAVO NA RAČUN SJELI MILIJUNI EURA: Evo koliko su Modri dosad zaradili u Europi

Spomenuo je i Nenada Bjelicu te osjeća li pritisak zbog rezultata koje je prošle sezone nametnuo Nenad Bjelica.

“Ne osjećam pritisak Bjeličina rezultata. Nije meni to bilo nešto spektakularno, proljeće u Europi, ali ušli smo u šesnaestinu finala. Nije to senzacionalan uspjeh. Želja je da budemo konkurentni, da prođemo grupu i da napravimo lijepe stvari. Dinamo je klub koji nosi pritisak. Tko to ne može izdržati, neka ne bude tu.”

Objasnio je i kako je Dinamo u jednom trenutku utakmice upao u “crnu rupu”.

“I ja bi volio znati što se to točno dogodi. Nakon tri ili četiri kornera smo si sami stvorili probleme i tu smo ušli u tu nervozu i nije dobro izgledalo. Ovaj primljeni pogodak izvan 16 metara je jedna od stvari koje moramo popraviti, to su neke stvari koje nisu bile dobre”, zaključio je trener Dinama.