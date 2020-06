Nedavno je, inače, Bild objavio da je Borussia neko vrijeme u kontaktu s Nikom Kovačem

Kad je Bayern osigurao naslov prvaka Njemačke, rijetko tko je spomenuo Niku Kovača koji je zaslužan za dobar dio bodova koji su Bavarci osvojili, a da se ne spominju još i uspjesi iz protekle sezone.

Zasluge su uglavnom podijeljene igračima i novom treneru Hansiju Flicku, a nakon što je sezona razriješena, oglasio se jedan od najvećih Kovačevih kritičara u Bayernovoj svlačionici Jerome Boateng koji je govorio o novom treneru.

“Naravno da sam sretan kad igram i kad uđem u natjecateljski ritam. Svakom nogometašu to treba. To je jako bitno. Otkad je dođao Flick, osjećamo se dobro na treninzima i dobro raspoloženje i zabava su se vratili”, rekao je Boateng u razgovoru s navijačima putem društvenih mreža (Bayern fan talk) pa dodao:

“Svaki trener je drugačiji. Hansi je poseban. U suprotnom ne bismo imali ovakvu seriju. On nam vjeruje svima i zato smo uspješni i napredujemo. On nekad jest glasniji, ali to je normalno. On nam daje jasan plan igre za svaku utakmicu i nevjerojatnu dozu samopouzdanja”, rekao je Boateng.

Trebao preuzeti Dortmund

Nedavno je, inače, Bild objavio da je Borussia neko vrijeme u kontaktu s Nikom Kovačem, a da bi bivši Vatreni mogao preuzeti Dortmund dao je naslutiti Lothar Matthäus.

“Pomislio sam kako Favre odlazi, a Kovač dolazi. Niko Kovač je na tržištu, a Borussia će sigurno tražiti novog trenera. Niko Kovač zna kako se osvajaju titule. Dokazao je to u Eintrachtu i Bayernu”, poručio je Matthäus nakon poraza od Bayerna no Kovač ipak neće preuzeti Dortmund koji je objavio da će ih i sljedeće sezone voditi isti trener.