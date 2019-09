ZVEZDA DOBILA TEŠKU KAZNU ZBOG ODVRATNOG SKANDIRANJA: Samo jedna stvar kod odluke UEFE nam baš i nije jasna

Zvezdi je ovo već drugi put da igra Ligu prvaka bez navijača

Srpski prvak, Crvena zvezda, dobio je tešku kaznu UEFA zbog ružnog ponašanja na utakmici pretkola Lige prvaka s Helsinkijem. Srbi će u sljedećoj utakmici, protiv Tottenhama u Londonu, biti uskraćeni za podršku navijača.

Mozzart Sport tvrdi kako je Zvezdu prijavio FARE, organzacija koja se bavi borbom protiv rasizma i svakog oblika diskriminacije u nogometu, a glavni razlog kazne jest pogrdno skanidranje “Ubij Šiptara” tijekom utakmice u Finskoj. UEFA im je uzela, iako nam nije jasno zašto, kao olakotnu okolnost činjenicu da ih je protivnička navijačka skupina “provocirala” zastavama Albanije i Kosova. Pitamo se, eto, kako to albanska zastava ili ona kosovska predstavljaju provokaciju? Na stranu sada što je riječ o Srbima, to su službena obilježja tih dvaju države ili bi barem trebala biti u očima UEFA-e. OK, razumijemo da Srbima predstavljaju provokaciju, ali zašto ih UEFA tretira kao izazivanje i zbog toga ih smatra olakotnom okolnošću za eventualno ublažavanje kazne, eto taj nam dio nije jasan.

Zvezdi je ovo već drugi put da igra Ligu prvaka bez navijača, a isto im se dogodilo lani kada su kažnjeni zabranom dolaska navijača jer je na utakmici sa Salzburgom u Austriji netko pametan uletio na teren. Zbog toga su kažnjeni s dvije utakmice bez navijača.