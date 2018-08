ŽRTVA DIVLJAČKOG SAIDOVOG ISPADA ZA NET.HR: ‘Ne znam što mu je to trebalo. Išao sam smirivati situaciju, nisam mu ništa prigovorio’

‘Ništa mu nisam pogrdno dobacio, ništa rasistički, bilo što, a on je reagirao tako kako je reagirao i najviše naštetio sebi i momčad’

Kristijan Kahlina (26), golman Gorice, bio je jedan od junaka nedjeljne velike pobjede “HNK Gorica” protiv Hajduka na Poljudu (2-0). Za njega je ta utakmica u Splitu bila 68. u nizu na mjestu prvog vratara kluba. Dvije pune sezone Kristijan nije bio ozlijeđen niti su ga treneri micali s gola. Podatak za pljesak, u svakom slučaju…

“Ma nije mi toliko do mojih obrana, koliko mi je do ove velike pobjede. Znate, što vam vrijedi da dobro branite, ako vaša momčad izgubi?! Primjerice, protiv Intera sam isto imao nekoliko dobrih obrana, ali tu smo utakmicu izgubili. I što ti onda to vrijedi. Ovako, osjećaj je super. Ne pobjeđuje se velikog Hajduka na Poljudu svaki dan, niti se događa da se premijerne pobjede u HNL-u ostvaruju protiv takve ekipe. Zato je ovo najveća pobjeda u povijesti kluba”, kazao nam je Kristijan Kahlina i nastavio nam govoriti o utakmici protiv Bijelih:

‘Pobjeda je došla u najboljem mogućem trenutku’

“Poklopile su se dvije stvari. Dobro sam branio i pobjedili smo. Momčad je odigrala dobro i htio bih ovim putem svima čestitati. Naravno da smo sad svima zanimljivi kad smo pobijedili Hajduk. Stoga, normalno da će se u tom slučaju to više popratiti po medijima. Mislim da smo mi i prije odigrali dobrih utakmica u HNL-u i protiv Intera i protiv Slaven Belupa, ali nedostajalo nam je malo sreće da rezultat bude bolji. Pobjeda je došla u najboljem mogućem trenutku”, rekao nam je Kristijan Kahlina.

Sergej Jakirović, trener debitanta u HNL-u, odlično je bio pripremio momčad i u Split doputovao s ambicijama. Prošlog tjedna, Jakirović je danonoćno radio na taktici za pariranje Hajduku. Na kraju je priprema odrađena savršeno, a rezultat tomu je spektakularno i nezaboravno rušenje Hajduka na Poljudu. Za pamćenje…

‘Imamo svoj zvučnik bez kojeg ne idemo na put jer nam je sretan’

“Proslavili smo pobjedu. Ono, brzo je prošao put, ali imamo svoj zvučnik bez kojeg ne idemo na put jer nam je sretan. Išli smo nekoliko puta bez njega na put, pa nije dobro prošlo. Više ne radimo tu pogrešku. Nema šanse sad da bez njega putujemo. Pjevali smo u autobusu, pjevalo se i u svlačionici. Bilo je veselo. Pjevali smo od Miše Kovača ‘svi pjevaju, ja ne čujem’. Iz razloga, što naš važan igrač Maslovski, koji se ozljedio prije dva tjedna, tokom priprema ove zime svatko je od nas trebao pjevati ovu pjesmu, pa je on pjevao spomenutu. Bilo je svakakvih pjesama, ali najviše domaćih. Imamo USB pun pjesama, ma samo da je veselje. Kad smo se vraćali, stajali smo po benzinskim postajama. Vraćali smo se dosta kasno, kući smo iz Splita došli u pet ujutro, tako nismo nigdje niti mogli proslaviti. Što se mene tiče, proslava se jedino mogla odraditi sad, kao što smo je i odradili u autobusu. U subotu je već nova utakmica i moramo potvrditi ta tri boda s Poljuda na svom terenu, da napadnemo tu sredinu tablice. Bit će teško, ali dat ćemo sve od sebe”, objašnjava nam Kristijan Kahlina koji utakmicu neće pamtiti samo po dobrom. Naime, pred završetak dvoboja dobio je udarac glavom u nos od strane Saida.

‘Sudac je bio blizu, da sam mu dobacio nešto rasistički, sigurno bi čuo’

Odmah je pao na travnjak, primio se za lice, nastalo je komešanje na travnjaku, a glavni sudac dvoboja Marin Vidulin iz Kanfanara pokazao je Saidu crveni karton…

“Znači, naš lijevi bočni Špičić je bio na travnjaku, a hajdukovci su nekorektno nastavili igru. Lopta je bila u Saidovim nogama, on je krenuo sa centra na otvorenu kontru i sigurno je vidio da nam igrač leži na podu, ali nije htio izbaciti loptu i odigrao je svom suigraču na desnoj strani. Naš drugi igrač se uspio vratiti, Špičić je i dalje ležao, blokirali smo taj pokušaj, lopta je otišla u korner. Nakon toga smo išli prigovarati, ne toliko ja koliko moji suigrači koji su mu bili bliži. On se na to vratio i odgurnuo našeg igrača, u tom trenutku sam došao do njega, primio ga i išao smirivati situaciju. Odmaknuo sam ga od svojih suigrača jer ‘nije potrebno da se sad dogodi nešto’, mislio sam. On je bio isfrustriran i očito ljut zbog rezultata. Primio sam ga čvrsto i samo micao, vjerojatno ga je to isprovociralo. Ništa mu nisam pogrdno dobacio, ništa rasistički, bilo što, a on je reagirao tako kako je reagirao i najviše naštetio sebi i momčadi. Na kraju krajeva, sudac je bio blizu, da sam mu dobacio nešto rasistički, sigurno bi čuo i vjerujte mi da bi i meni dao crveni da sam išta rasistički rekao ili da sam ga vrijeđao. Ne znam što mu je to trebalo. Išao sam smirivati situaciju, nisam mu ništa prigovorio. Nije mi ništa, pa mu niti ne zamjeram išta. Da mi je slomio nos i da sam zbog toga morao propustiti nekoliko utakmica, onda bih mu itekako zamjerao. U ovom slučaju, bilo pa prošlo”. kazao nam je Kahlina.

‘Udarac je bio jak, u prvom trenutku sam čuo ‘kvrc’ u nosu’

“Udarac u nos bio je jak”, govori nam Kahlina i objašnjava kako je to bilo kad je dobio po nosu…

“Udarac je bio jak, u prvom trenutku sam čuo ‘kvrc’ u nosu, mislio sam da mi je okrenuo nos, da mi ga je slomio. No, na sreću nije. Kad je došao doktor, odmah sam ga pitao: ‘Je li mi ravan nos? Je li se okrenuo?’ Hvala Bogu, pogodio me gore, gdje je čvršći nos. Nije se nos pomaknuo, nije pukao. stvarno je na kraju sve dobro ispalo. Ne boli me, jedino na dodir, ali to je manje bitno. Mi smo više njega napali zato što nije izbacio loptu i zato što je to bio prvi nesportski potez, a ovo je bio drugi nesportski potez i još žešći”, završio je Kristijan Kahlina. Vrijedi spomenuti kako Said jako žali zbog svega što se dogodilo te se na kraju i javno ispričati vrataru Gorice i njegovim suigračima, ali i svojoj momčadi.

Gorica se pobjedom probila na peto mjesto, ima četiri boda, dok je Hajduk osmi sa dva boda.