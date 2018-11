ZORAN ZEKIĆ ZA NET.HR O KLJUČNOM DETALJU KOJI JE ISPLIVAO NA POVRŠINU: Ovo je točka na i veličanstvenog rušenja La Roje

Razgovarali smo s trenerom Osijeka Zoranom Zekićem

Trener Osijeka Zoran Zekić najavio je u intervjuu prije da će Hrvatska dobiti Španjolsku na “mišiće”. Što je rekao, to se i dogodilo. Vatreni su sinoć na Maksimiru, pred 32.500 navijača, pobijedili Furiju 3-2, a trener . Tin Jedvaj, strijelac dva gola na utakmici (Kramarić zabio jedan), zabio je svoj drugi u sudačkoj nadoknadi, u 93. minuti. Prvi na genijalnu asistenciju Modrića…

Neočekivani junak pobjede koja našu reprezentaciju gura u poziciju da u nedjelju na Wembleyju, s osvojena tri boda protiv Engleske, izbori prvo mjesto u grupi elitnog razreda i plasman na Final Four, oduševio je hrvatsku nogometnu javnost. Više o tome možete pročitati – OVDJE.

‘Hrvati su Španjolcima podrapali kartu za Final Four’

“Hrvati su Španjolcima podrapali kartu za Final Four”, konstatacija španjolskih medija veličanstvene hrvatske pobjede…

“Očekivao sam da će biti takva utakmica, da ćemo dobiti na mišiće, tako je i bilo. Stajali smo u jednom dobrom bloku, imali jednu ideju za polukontru i kontru s jako raspoloženim Perišićem. Ukazao se i Jedvaj. Bogu hvala da imamo toliko talentiranih igrača koji u određenom trenutku iskoče, tako da fantastična pobjeda u jednoj teškoj situaciji nakon poraza u Španjolskoj i remija s Englezima, nakon one euforije, tako da zaista sve to oduševljava. Ono što mene veseli je da idemo na Wembley kako bi odigrali još jednu pravu utakmicu. Dvoboj koji ima svoju težinu. Ovako bi to bilo revijalno, tako da su to sve razlozi koji mene vesele u ovoj pobjedi”, objašnjava nam Zoran Zekić i osvrće se na Tina Jedvaja i potez Zlatka Dalića…

Jedvaj neutralizirao sve napade i zabio dva gola

“U svakom slučaju genijalan potez, iako u startu i nije imao nekih rješenja na toj poziciji. Jedvaj je to odradio zaista odlično. Neutralizirao je sve napade preko svoje strane sjajno, još je zabio dva gola, od toga jedan u posljednjim trenucima, nema se tu što reći. To je veliki dobitak. Veliki dobitak su i Vlašić i Brekalo, tako da smo sretni da imamo mladih talenata i u mladim snagama buduće nositelje u reprezentaciji. Vrlo brzo će oni biti tu”, kazao nam je Zekić.

Trenera trećeplasirane momčadi HNL-a Osijeka upitali smo i što je, po njemu, bio ključ pobjede, taj jedan detalj koji se izdvaja, isplivava na površinu, ono što vide samo nogometni stručnjaci…

‘Prvo prvo poluvrijeme igrali visoki presig, ali nismo se toliko istrošili’

“Detalj je taj što smo prvo poluvrijeme igrali smo visoki presig, ali u određenim trenucima nismo se toliko istrošili. Bili smo jaki na oduzetim loptama i s tim prvim pasom. Perišić je bio zaista fantastičan. S druge strane, detalj koji je odlučio je Jedvaj, apsolutno. Dva fantastična pogotka, iako je kod prvog pogotka pet, šest sekundi je bio sam, ali zabio je majstorski, a drugi je stvarno osjećaj u maniri najboljeg strijelac. Onako je pratiti… Brekalo je prije toga napravio odličan potez, došao je praktički iz drugog plana. Busquets nije imao pojma nalazi uopće tamo. Karakterna crta svih naših igrača je to što su toliko željeli pobjedu. Vidjelo se to iz aviona. Samo su napadali u zadnjih par minuta. Španjolci nas nisu kaznili. Ma, oduševljen sam viđenim jučer u Zagrebu”.

Za Vukovar

Vatreni će u nedjelju na Wembleyju imati i motiv više. Igrat će naime, i za Vukovar…

“Prava simbolika. Igraju za Vukovar. To će biti žar više. Zna se kakav je to dan za sve nas. Vjerujem da će im to biti na pameti”, zaključio je Zoran Zekić.