ZORAN ZEKIĆ ZA NET.HR: ‘Nikad nismo izgledali tako dobro kao sad u Splitu, a Dalić nije pogriješio što je Bornu uvrstio na širi popis’

Zoran Zekić za Net.hr o derbiju s Hajdukom, sezoni i kapetanu Borni Barišiću koji je uvršten na širi popis Zlatka Dalića

Dinamu su na putu do 19. titule u povijesti pomogli – Slavonci! Cibalija je u nedjelju poslijepodne zaustavila Rijeku odigravši nulu, a nakon toga Osijek je na Poljudu uzeo bod Hajduku. Bila je to čvrsta utakmica, pravi derbi 35. kola HNL-a, u kojem su Osječani, četvrtoplasirana momčad prvenstva, imali pregršt šansi i da na splitskom golu nije bilo sjajnog Karla Letice, Hajduk na Poljudu i ne bi baš dobro prošao…

“Zaista, imali smo veliki broj šansi. Mislim da se Osijek nije predstavio u ovakvom izdanju već jako jako dugo… malo bolji kroničari kažu da se nikad ovako dobro nisu predstavili od kako je Hrvatske. Zaista smo jučer bili dominantni i u trci, i u posjedu. Posebno u drugom poluvremenu. Veliki broj šansi smo propustili. Da smo to zabili ranije, vjerojatno bi okrenuli na svoju stranu”, kazao nam je trener Osijeka Zoran Zekić dan nakon remija na Poljudu protiv Hajduka, u predposljednjem kolu HNL-a.



Osijek propustio dvije sjajne prilike u prvom dijelu

Osijek je u prvom poluvremenu imao dvije velike prilike. Grezda se u 4. minuti iznenada našao u dobroj poziciji s nebranjenim prolazom prema Letici , no napadač Osijeka se spetljao te je golman bijelih mirno pokupio loptu.

Druga, još veća, dogodila se u 33. minuti. Barišić je ubacio, a Mioč na drugoj stativi poslao loptu prema golu, međutim Letica je pokazao sjajne reflekse i spasio mrežu.

“Fali nam taj jedan, zadnji korak da bi smo pobijedili jake momčadi. Kad smo pred golom, onda smo previše neodlučni. Nismo znali materijalizirati našu prednost na travnjaku. Generalno, gledajući i ovu utakmicu i čitavu sezonu, mogu kazati kako sam zadovoljan. Neke stvari moramo napraviti na drugi način. Međutim, igrali smo Europu, još uvijek smo u tranziciji, stvaramo se, tražimo svoj identitet poslije toliko godina muke i borbe za ostanak. Još uvijek ima tu veliki broj igrača koji su se nekad borili hoće li ostati u ligi. Sve su to stvari na koje trebamo razmišljati i uzeti kao olakotnu okolnost”.

Čak 14 remija ove sezone

Osijek kolo prije kraja ima 14 pobjeda, 14 remija, 7 poraza, uz gol razliku 52:36. Čvrsto su zacementirani za četvrto mjesto. Puno je tih remija, točnije najviše puta su upravo bijelo-plavi remizirali u HNL-u ove sezone…

“Imali smo dosta dobrih razdoblja, pa smo nakon toga ušli u nekakvu zonu, neću reći samokonfora, međutim jedno vrijeme smo imali mali broj igrača. mjesec dana smo praktički bili bez treninga na terenu. Trenirali smo po dvoranama. To se odrazilo na naše rezultate, odatle toliko remija. Da smo koji puta reagirali bolje, dojam bi bio bolji. Tako da imamo mi o čemu razmišljati, treba vidjeti što i kako u budućnosti”.

Ono što veseli Zekića i sve u klubu i gradu da je kapetan Borna Barišić dobio poziv izbornika Zlatka Dalića, te se našao na širem popisu reprezentativaca za SP. Izbornik je, prema pravilima, morao Fifi poslati popis s maksimalno 35 imena, među kojima moraju biti i 23 putnika u Rusiju.

Konačni popis igrača za SP mora biti objavljen do 4. lipnja, a nakon toga je moguća zamjena ozlijeđenih igrača do 24 sata prije prve utakmice koju Hrvatska igra 16. lipnja protiv Nigerije.

“To je prekrasna vijest. Nema veće časti za mene k’o trenera da ti igrač bude uvršten na širi popis i da na kraju ode na SP. Ja se nadam da će on biti u tom kadru od 23 igrača, mislim da svojom kvalitetom zaista može pomoći reprezentaciji. Odigrao je dobru utakmicu protiv Hajduka i ako tome pridodamo sve što je ove sezone pokazao u dresu našeg kluba, s pravom se Borna može nadati dobrom na pripremama”.

Osječani u ožujku prozvali Dalića

U ožujku je Osijek bio prozvao izbornika Dalića zato što na popisu za “američku turneju” protiv Perua i Meksika, nije bilo niti nijednog njihovog igrača. Zekić i svi u klubu jasno daju do znanja kako je NK Osijek uvijek davao apsolutnu podršku svim dosadašnjim izbornicima Hrvatske, tako je i sad. Stoga, Bornino pozivanje na pripreme pečat je dobrom radu kluba, kao i kvalitete koju posjeduju nogometaši Osijeka…

“Borna je ove godine odigrao pregršt dobrih utakmica. Nastupio je u preko 40 utakmica, pokazao je kvalitetu i u Europi, to nisu samo bile utakmice u ligi. Ali, znate kako je to, te europske utakmice u mislima brzo nekako odu, zaborave se… to uopće nema zbora da je Dalić napravio dobru stvar njegovim pozivanjem i stavljanjem na širi popis igrača za Rusiju”, zaključio je Zoran Zekić.