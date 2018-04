ZORAN VULIĆ ZA NET.HR: ‘Obrušili su se svi na njih bez razloga. Radi se linč, a to nije potrebno reprezentaciji’

Porazgovarali smo s legendom hrvatskog nogometa Zoranom Vulićem o Anti Rebiću i ‘američkoj turneji’

Ako bi smo morali izdvojiti jednog igrača ili temu koja je još uvijek aktualna kad je riječ o američkoj turneji hrvatske nogometne reprezentacije koja je završila prije šest dana, onda bi smo kao iz topa ispalili – Ante Rebić.

Krilni napadač Eintrachta iz Frankfurta Nike Kovača najveći je dobitak američke turneje. Rebić je oduševio, bio je nerješiva enigma za Meksikance, a izborniku postao prva opcija na lijevom krilu. Barem ako ćemo suditi prema Dalićevim riječima kako je “Perišić out, a Rebić in”…”

‘U jednoj utakmici se ne mogu previše promijeniti stvari’

“Ma ne, sumnjam da je to istina. Mislim da je to bilo malo krivo rečeno. Ne možete vi sad zato što je, primjerice, Jure odigrao dobro, Modriću dati broj dva i posjest ga na klupu. Tu ne mislim samo na Rebića, nego govorim općenito. Objektivno, u jednoj utakmici ne možeš okrenuti ili promijeniti stvari baš previše. To je nekakvo moje mišljenje”, kazala nam je u uvodu razgovora za Net.hr legenda Hajduka i hrvatskog nogometa Zoran Vulić, kojeg smo uhvatili za vrijeme poslijepodnevnog “sunčanja” na splitskom suncu.

Split je u utorak osvanuo okupan suncem, proljeće je već odavno došlo u grad pod Marjanom, a takvo vrijeme Vulić voli. Isto kao što voli igrače profila Ante Rebića, nogometaša kojeg su Nijemci opisali kao nogometaš između genijalnosti i ludosti. Rebić zbog svoje kombinacije fizikalija i tehnike, s afinitetima krilnog napadača na lijevog strani koji igra s desnom nogom, postao je pravi hit. Kovač u njemu vidi važnog igrača za svoje ambicije koje sežu do nastupa u Ligi prvaka ove sezone, a izbornik Dalić po novom bitnu kariku.

‘Rebić zaslužuje biti na SP-u, on je TOP igrač’

Upravo je Vulić bio trener Rebiću kad je ovaj igrao za Split. Bilo je to u sezoni 2012./2013., kad je Split zahvaljujući upravo Vuliću i, između ostalog i Rebiću, bio crna mačka za Dinamo…

“Rebić apsolutno zaslužuje biti među dvadeset i dva igrača na SP-u. On je TOP talent Hrvatske, van serijski igrač. To stoji. No, što bi onda trebali pričati za Kramarića koji je bio najbolji na američkoj turneji, najbolji u onoj važnoj utakmici protiv Ukrajine, kao i protiv Grčke?! Stoga, neke stvari za mene ne drže vodu. Preishitreno su rečene. Reprezentacija se sastoji od 22 igrača. Nekad će trebati Rebić, nekad Kramarić, nekad Perišić, nekad Modrić. To je grupa u kojoj se ne smiju raditi nikakva izdvajanja. Najvažnije da su momci zdravi. Evo, Rebić se sad ozlijedio, što ćemo sad? Razumijete što želim kazati time”, rekao nam je Zoran Vulić i nastavio:

“Najvažnije je da su svi zdravi. Imamo lijepu i kvalitetnu grupu igrača koja može puno. Nemojmo podcijenjivati malog Kramarića koji je za mene jedan veliki dragulj, isto kao i Marko Pjaca koji se vraća nakon ozljede. Dakle, mi moramo biti sretni zbog takvih igrača. Htio bih pohvaliti i Tina Jedvaja koji je bio također dobar, a ja bih izdvojio još jednog igrača koji je za mene van serijski, a to je Marko Livaja. Radi se o igraču koji je trenutno izvan konkurencije najboljih hrvatskih napadača. U ovom trenutku neki drugi imaju prednost ispred njega i to je to. Nema tu nikakve ljutnje, normalno da će svaki izbornik pozvati u reprezentaciju one nogometaše koji su mu izgurali kvalifikacije, oni će imati prednost i to je za mene normalno. Nema se tu tko što ljutiti. Ma u napadu imamo top topova. Bez obzira koga izbornik stavio na krilu ili u napadu, neće pogriješiti”, dodao je Vulić i nastavio objašnjavati prirodu stvari…

“No međutim, normalno je da se šansa da onima koji su tu već duže vrijeme. Oni su zamjenjivi, ali su u prvom planu. Pa ako njima ne ide, ako ne ide prema planu, onda gledamo druge. Ne može se zaboraviti na jednog Mandžukića koji je vukao u kvalifikacijama, Kramarića koji je odlučio bitne utakmice. Znači, neki jednostavno imaju prednost, neki su izbornikovi prioriteti i oni su u ovom trenutku ispred. Livaja je za mene TOP igrač, najbolji igrač grčkog prvenstva i ne daj Bože da se netko povrijedi, on bi tu trebao odmah biti na čeki“.

‘Nerealno je očekivati će igrači na pripremnoj turneji ponuditi neku nogometnu rapsodiju’

Puno se prašine u medijima diglo oko odlaska “šestorke” s američke turneje nakon utakmice s Peruom i povratku u matične klubove. Ćorluka, dokapetan Vatrenih, sam je kazao kako su Mandžukić, Modrić, Perišić, Subašić, Kalinić i Brozović trebali ostati s njima, a izbornik je to opravdao dogovorom između njega i klubova…

“Ma ljudi su se obrušili na njih i cjelokupnu A reprezentaciju bez razloga. Momci su došli umorni i sad očekivati da će oni na pripremnoj turneji ponuditi neku nogometnu rapsodiju, za mene je nerealno. Iskreno, mislim da takve utakmice čak mogu biti i kontraproduktivne u nekim slučajevima, da vi očekujete sto posto zalaganje od Modrića i momaka koji su odigrali sve utakmice. Realnija je bila ta druga utakmica protiv Meksika u kojoj su se neki trebali dokazivati i neki su, na kraju, na sebe i skrenuli pozornost. To su utakmice koje vam služe za nekakav štimung, a ne da se vidi pravo stanje momčadi. U pripremnim susretima rijetko kad ćete vi vidjeti pravo stanje momčadi. Treneri i izbornici čuvaju igrače, pa to je normalno. Koliko god mi htjeli da Modrić, Mandžukić i ostali stalno igraju dobro, stalno, konstantno za Hrvatsku, njima su prioriteti ipak nadolazeće bitne utakmice u Ligi prvaka nego što su to Peru i Meksiko. Bez obzira što se radilo o reprezentaciji Hrvatske. Oni će biti pravi kad to bude potrebno, na SP-u. Oni koji su igrali protiv Perua, nisu trebali igrati jer su to dokazani igrači, a trebaju se testirati ostali”, izjavio nam je Vukić i nastavio:

‘Mi uvijek tražimo dlaku u jajetu’

“Znate, mi uvijek tražimo neku dlaku u jajetu. To su stvari koje se moraju riješiti unutar Saveza, unutar svlačionice, a ne izvan. Nije dobro da se stvara negativna atmosfera, tamo gdje to nije potrebno. Reprezentaciji je potrebna dobra, pozitivna atmosfera, a radi se nekakav linč na prijateljskoj utakmici. To nije dobro, to nije pozitivno. Stvorile su se neke negativne stvari koje nisu potrebne. Moramo se maknuti od negativnosti”, zaključio je Zoran Vulić.