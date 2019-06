ZORAN VULIĆ EKSKLUZIVNO ZA NET.HR: ‘Šokiran sam, nisam ovako nešto zaslužio. Sve je to smišljeno…’

Javio nam se, sad već bivši trener Hajduka, Zoran Vulić

Poznati splitski trener Zoran Vulić smijenjen je s mjesta trenera prve momčadi Hajduka. Vijest je u utorak ujutro objavio klub, a odjeknula je hrvatskim medijskim prostorom i – Poljudom! Pedesetsedmogodišnji stručnjak te nekadašnji igrač i trener Hajduka jutros je pozvan iz ureda predsjednika Huljaja, a razlaz je brzo dogovoren.

Krizi u Splitu ne nazire se kraj

Ovo je očekivani epilog nakon loših rezultata, pet utakmica u nizu bez pobjede, a krizi u Splitu se ne nazire kraj. Vulić je tako na klupi Bijelih izdržao samo dva i pol mjeseca. Vodio je momčad u 11 prvenstvenih i Kup utakmica, pri tome je ostvario pet pobjeda, četiri remija i dva poraza. Više o tome možete pročitati – OVDJE.

Proslavljeni splitski nogometni as, čovjek kojem je Hajduk doručak, ručak i večera, jutros se probudio kao trener prve momčadi Bijelih. Normalno je otišao na posao, a onda ga je dočekala neugodna vijest. Pozvan je na sastanak na kojem mu je predsjednik kluba Huljaj, zajedno sa sportskim direktorom Sašom Bjelanovićem, priopćio kako ga smjenjuju s mjesta trenera prve momčadi. Rekao nam je to Vulić, koji je svoj prvi komentar nakon smjene dao upravo za Net.hr:

‘Na presici ću reći baš sve, sve ono što mi je na srcu’

“Što da vam kažem nakon ovako nečeg, kako bih se trebao osjećati. Saznao sam za ovo jutros i šokiran sam. Baš ono šok. Ne znam što bih rekao nakon ovako nečeg. Mislim da ću organizirati konferenciju za medije na kojoj ću reći sve, baš sve, sve ono što mi je na srcu. Mislim da onaj tko dođe sa srcem i dušom u Hajduk, da bi trebao imati drugačije ponašanje, neću reći tretman”, kazao nam je vidno razočaran Zoran Vulić i nastavio:

‘Ako je to za boljitak kluba, onda dobro’

“Dugo sam u Hajduku, igrao sam za klub, vodio ga u oko 200 utakmica kao trener tako da sam šokiran, moram biti iskren. Ali dobro, ako je to za boljitak kluba, onda dobro. Mislim da je to sve smišljeno, to je moje mišljenje. Mislim da ovoga puta neću odstupati od toga. Kad znam od koga sam čuo vijest da više ne vodim momčad, nije me odrezalo u nogama. Bio sam pripremljen na to. Neću ulaziti u to kakva je situacija u svlačionici, to morate pitati igrače”, zaključio je Vulić.

Službeno predstavljanje novog trenera Bijelih bit će danas u 15 sati na Poljudu.