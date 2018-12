ZORAN MAMIĆ POSTAJE IZBORNIK? ‘Dao sam ultimatum, a ta se priča vrti već mjesecima’

‘Ugovor je na stolu, potpuno me zadovoljava, no…’

Samo nekoliko dana pred početak Azijskog prvenstva nogometna reprezentacija Ujedinjenih Arapskih Emirata poražena je u prijateljskom ogledu protiv Kuvajta 2-0. Pobjedničku momčad s klupe vodi Romeo Jozak, a na klupu UAE-a gura se još jedan Hrvat.

Točnije, rade to mediji koji bi željeli da Zoran Mamić preuzme posao kojeg obnaša Alberto Zaccheroni.

Stara priča…

“Ta se priča vrti već mjesecima, no ne vidim u ovom trenutku da bi se to moglo realizirati. Pa Emirate upravo čeka Azijsko prvenstvo, a neposredno uoči velikog natjecanja pogotovo se ne može smjenjivati izbornika”, odgovara Mamić na upit Večernjeg lista o mogućnosti da preuzme izborničku poziciju u reprezentaciji koju su već vodila dvojica Hrvata, Tomislav Ivić 1995. i Srećko Juričić 1999. godine.

Produljenje suradnje

Mamić je u ovom trenutku okrenut momčadi Al Aina koju uspješno vodi i s kojom je nedavno igrao finale Svjetskog klupskog prvenstva u kojem je poražen od Real Madrida. Nudi mu se produljenje suradnje.

“Ugovor je na stolu, potpuno me zadovoljava, no klubu sam postavio ultimatum da ga neću potpisati dok ne riješe statuse nekih igrača koji su mi bitni. Očekujem da se to u sljedećem razdoblju završi pa bih po tom novom ugovoru trebao ostati u Al Ainu do 2021. godine”, poručio je Mamić.