ZORAN MAMIĆ OTKRIO PLANOVE ZA NASTAVAK KARIJERE: ‘U drukčijim okolnostima bi mi ovaj rezultat otvorio vrata, ali…’

Brat odbjeglog Zdravka Mamića pričao je s medijima prvi put nakon ulaska u veliko finale

Momčad koju vodi bivši trener Dinama, Zoran Mamić, Al-Ain, izborila je finale Fifinog Svjetskog klupskog prvenstva. Al-Ain je nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca izbacio južnoameričkog prvaka, River Plate, a taj senzacionalan uspjeh komentirao je za Večernji list.

“Za mene nije bilo nikakvoga slavlja. Imao sam jedan radni sastanak usred noći, popio sam samo dvije bočice vode i legao u 4.30”, rekao je Zoran Mamić, jedan od najpopularnijih i najtraženijih stručnjak Azije pa otkriva da već ima ponude.

“Ima svega, ali već dva tjedna imam službenu ponudu Al Aina za novi dvogodišnji ugovor. Još ga nisam potpisao jer očekujem da završe dolaske nekih igrača, ali gotovo je sigurno da ću ostati. Ovdje mi je lijepo, uživamo, ljudi me vole, imamo korektan odnos i za sada se i dalje vidim kao trener Al Aina”, istaknuo je bivši trener Dinama.

Podsjetimo, ranije ove godine bivši čelnik i sadašnji savjetnik NK Dinama Zdravko Mamić, njegov brat Zoran, bivši Dinamov direktor Damir Vrbanović i poreznik Milan Pernar u srijedu su nepravomoćnom presudom osječkog Županijskog suda proglašeni krivim za USKOK-ove optužbe o izvlačenju oko 116 milijuna kuna iz toga kluba te nanošenje štete državnom proračunu od 12,2 milijuna kuna te ih je osudio na zatvorske kazne.

Želi u Bundesligu

“Cijeloga života sam u nogometu, radim ono što volim, od toga dobro živim i držim se one Dalićeve – budi skroman i ponizan. Presuda nije ugodna, no ona nije nešto što me opterećuje. Nemam problem sa sobom, mogu se pogledati u ogledalo svaki dan, dobro i mirno spavam. I dalje ću se svim sredstvima boriti kako bih dokazao da stvari nisu onakve kakvim ih je prikazala presuda. Jer doista nisu”, poručuje pa otkriva gdje bi volio trenirati:

“Moja ambicija ide u tom smjeru. U Njemačkoj sam živio devet godina, poznajem ljude, tamošnji mentalitet i jezik, imam dobre relacije. Svjestan sam da bi mi ovaj rezultat u drukčijim okolnostima mogao otvoriti vrata nekoga većega kluba u Europi, no u ovom trenutku ne mogu ništa promijeniti.”

Komentirao je trener Al Aina i odnos sa svojim bratom Zdravkom koji se nalazi u Međugorju, ali i s Lukom Modrićem, nedavnim dobitnikom Zlatne lopte.

“Čujemo se svakodnevno, pa i nekoliko puta. Znam koliko mu znači ovaj uspjeh, znam da mu je to na neki način i lijek za dušu, ne samo uspjeh Al Aina nego i reprezentacije, Dinama, jer je nogometu posvetio cijeli život. Može li Zdravko doći u Emirate? Može kad poželi”, kaže Zoran Mamić pa za kraj objašnjava odnos s veznjakom Reala:

“Luka mi je bio suigrač, bio sam mu kapetan, sportski direktor, pomogao sam mu prilikom njegova transfera u Tottenham. Kad god se vidimo, srdačno se pozdravimo i između nas nema nikakvim negativnih situacija.”