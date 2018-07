ZORAN MAMIĆ O DALIĆU: ‘Kad je došao na klupu pričalo se da je Mamićev čovjek kojem smo vratili uslugu. Sjajan smo posao napravili’

Bivši trener Dinama doveo je momčad Al Aina na pripreme u Hrvatsku

U Varaždinu je jučer odigran pripremni susret između Varaždina i Al Aina, aktualnog prvaka Ujedinjenih Arapskih Emirata kojeg vodi Zoran Mamić. Završilo je 2:1 za Varaždince, a tom prigodom je Mamić odgovorio na nekoliko pitanja medija.

Nepotpuna momčad

“Nedostaju nam neki igrači. Tek smo na početku priprema. Jednima i drugima su noge teške i olovne. Ipak bilo je dobrih šansi i akcija te je važno da se nitko nije povrijedio. Varaždin je zasluženo slavio i vjerujem da će iduće sezone plasirati u 1. HNL”, rekao je Zoran Mamić koji je prošle sezone osvojio Prvenstvo i Kup u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Veliki klub

“Al Ain je veliki klub za njih postoji samo borba za vrh. Očekivanja sve veća i veća. Strance smo zadržali, ali od lokalnih igrača nismo doveli ništa. Priključili smo igrače iz druge momčadi, no oni su daleko od profesionalnog nogometa”, naglasio je Mamić.

Drugačiji sistem rada

“Sigurno da je sistem rada drugačiji nego u Europi. Oni imaju svoju kulturu i navike. Teško ih je mijenjati kad igrač dođe do seniorskog nogometa. Važna je tu socijalna inteligencija i balans jer ne možeš sve njihove navike prihvatiti ili s druge strane nameti sve svoje, objasnio je bivši trener Dinama.

Imidž trenera

“Zlatko je u Al Ainu ostavio traga i radio dobar rezultat. Naravno da je lijepo kad hrvatski treneri postižu uspjehe. Imidž hrvatskih trenera, ali i nogometaša raste iz sekunde u sekundu i to treba zadržati. Svaka nova utakmica je novo dokazivanje. Izbornik je sada heroj i najbolji na svijetu, ali ne daj Bože da krene po zlu u Kupu nacija jer to se kod nas okrene preko noći”, istaknuo je Mamić čiji se brat trenutno nalazi u Međugorju.

Zdravku nije lako

“Sigurno da je Zdravku teško, nije ugodno. Ako se sjetimo priča kad je Dalić stigao na klupu reprezentacije, pričalo se da je došao Mamićev čovjek i da je to vraćanje usluge jer je mene doveo u Al Ain. Ako je to istina, napravili smo dobar posao – Al Ain je osvojio dvostruku krunu, a Hrvatska je druga na svijetu”, rekao je kroz smijeh Mamić.

Najzaslužniji za rezultat

“Zdravko je uz igrače i stručni stožer sigurno najvažniji čimbenik ove reprezentacije. Oni koji to pokušava osporiti jednostavno ne razumiju neke stvari. Nisu ti igrači preko noći postali dobri, oni se stvaraju godinama. Također moramo biti objektivni i reći da nam se sve posložilo. Od atmosfere, sreće koju nismo imali na drugim smotrama, a i do do finala smo izbjegli reprezentacije kao što su Njemačka, Brazil, Belgija, Španjolska. Trebamo uživati u tome! No, ne živi se ono što je bilo jučer jer je nogomet ili sport stalno novo dokazivanje”, zaključio je Mamić.