ZORAN MAMIĆ IZAZVAO POTRESE: Otvoreno progovorio o svoje dvije bivše zvijezde i Bjelici; ‘Htjeli su otići iz Dinama, Neno je tražio izlaz’

Zoran Mamić progovorio detaljno o svemu u razgovoru za SN

“Kad pričamo o odlascima, moram ovo reći. Kadzior je ovdje plakao danima, da njemu žena ne želi doći u Zagreb, da je to jednom u životu, da je on jedini Poljak u Španjolskoj, da silno želi otići. Nema problema, dečko, pa reci javno, ja ne želim više ostati u Dinamu. Nikola Moro? U Dinamu je igrao i doprinio. Ali nije mogao dočekati trenutak da ode. U redu, ali onda reci da ideš zbog novca. Čast Dinamu Moskvi, ali Dinamo Moskva i Dinamo Zagreb zadnjih godina, to je Bog i šeširdžija“, kazao je trener Dinama Zoran Mamić u razgovoru za Sportske novosti u kojima je progovorio o svemu.

ZORAN MAMIĆ O EVIDENTNOM PROBLEMU KOJI JE ESKALIRAO: ‘Užasno sam razočaran, događaju nam se kardinalne greške’

‘On je htio ići i tražio je izlaz iz Dinama, to je istina’

Nezaobilazna je tema, kao što su i usporedbe s njim, Nenad Bjelica. Trener Osijeka je priznao nedavno da je i dalje u kontaktu s dijelom Dinamovih igrača, a što mu Mamić zamjera:

“Neka je, i ja sam s nekim svojim bivšim igračima u kontaktu, ali govoriti javno o tome je svjesno destabiliziranje Dinama i nije fer prema tim igračima. Nisam bio na drugoj strani s momčadi, iako sam zastupao interese kluba, a oni svoje. Suprotne strane su bile između kluba i Nenada Bjelice. On je to kao šef kabine kategorički odbio i oni su slijedili svoga šefa. E sad, za 10-15 dana igrači su pristali na smanjenje, a Neno je otišao iz kluba. Recite mi tko je tu ispravan. Pa njegovo ukupno smanjenje je bilo oko 15 posto. A onda je za 10 dana potpisao raskid u kojem je dobio 40 posto manje. On je htio ići i tražio je izlaz iz Dinama, to je istina”, govori Zoran Mamić i nastavlja:

‘Provlači se teza da su Neno i momčad zaradili. Da, oni su zaradili dio. Dinamo troši 45 ili 50 milijuna’

“Provlači se teza da su Neno i momčad zaradili. Da, oni su zaradili dio. Dinamo troši 45 ili 50 milijuna, oni su zaradili pola ili više od pola. Ali tko je njima omogućio da to zarade? Klub, uprava, Mirko, Zdravko, oni su im napravili bazu. Neno i ja nismo imali posebno dobar odnos, ali nismo imali ni loš odnos, imali smo nekakvog poštovanja, gdje sam se ja stavio sa strane i nisam se miješao. Radi se o jednom vrlo dobrom treneru koji je napravio rezultat. Ali nije Neno igrao, igrali su igrači, koji su zaslužni. Da, sjajan posao, radi se o sjajnom treneru. Iako, ja moram biti iskren, meni je to famozno proljeće nakon 50 godina super, ali igrali smo osminu finala, jesmo dobili medalju za to, što se dogodilo? Sad kad sljedeći put ne bude proljeće ili ne uđemo u osminu finala, to je, da oprostite, ku…? A koji je to trener osvajao trofeje izvan Dinama osim Branka Ivankovića?”, tvrdi Zoran Mamić, a o ispadanju iz pretkvalifikacija Lige prvaka govori:

“Naš cilj i želja bilo je igrati Ligu prvaku, ali to nije da mora biti zacrtano, jer se to ni u većim klubovima od Dinama ne može garantirati. Sport je to, nitko ne može jamčiti sve pobjede, ispali su Celtic, Benfica, još neki klubovi koji su po svemu iznad Dinama”.

Za spomenuti kako je Dinamo jučer u 5. kolu HNL-a na svom terenu remizirao sa Slaven Belupom 3:3.