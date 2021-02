Reakcije trenera Dinama

Drugi put u tri sezone Dinamo će igrati u osmini finala Europske lige! Nakon pobjede 3:2 u Rusiji prošli četvrtak, Krasnodar je pao večeras i u uzvratu 1:0 zahvaljujući golu Mislava Oršića iz 31. minute, na asistenciju Kristijana Jakića.

DINAMO – KRASNODAR 1:0: Veličanstveni Dinamo je u osmini finala natjecanja; Oršić i Jakić junaci uzvrata u Maksimiru

‘Čestitke momčadi na zreloj utakmici i velikoj pobjedi’

Nakon igrača Dinama pred kamere Arena Sporta je došao Zoran Mamić.

“Čestitke momčadi na zreloj utakmici i velikoj pobjedi kao što je ova. Kad pogledamo ove dvije utakmice naša momčad je bila bolja u obje i zasluženo prošla dalje”, rekao je Zoran Mamić pa dodao:

“Vježbali smo kontranapade jer smo u prvoj utakmici imali jako puno takvih prilika, a nismo ih dobro koristili. Nismo se na to fokusirali, ali htjeli smo dovesti Krasnodar u zone u kojima naši igrači mogu uzeti loptu i to se dogodilo s Jakićem kod gola. Kad vezni red ovako zonski igra obranu, to onda izgleda jako dobro. Naučili smo iz prve utakmice i danas smo Krasnodaru dozvolili još manje šansi nego u prvoj utakmici. Možemo mi još više, ali igramo na tri kolosijeka i moramo to dobro balansirati. Kad bi uspjeli standardizirati momčad da u kontinuitetu igra ista momčad bilo bi to još bolje, ali to nije moguće zbog fonda utakmica.”

“Moram priznati da smo danas u prvom dijelu bili nervozni na terenu i van terena. Bilo je dosta nervoze, možda je to zbog loših rezultata iz prošlosti koji su uvijek tu. Što se ždrijeba tiče, što nam kuglice i bog daju, za to ćemo se pripremiti i pokušati odigrati najbolju moguću utakmicu.”

‘Nismo ostavljali puno prostora’

Dinamo je odigrao dobro u uzvratu, disciplinirano, rutinirano…

