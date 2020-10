Naravno da postoji i pobjednik Lige nacija, bio je to prošle godine Portugal, no, osim financijskih povlastica (10,5 milijuna eura nagrade), nema taj naslov prvaka baš veliku težinu

Svjetski prvaci sutra će igrati na Maksimiru. Na stranu sad uvjeti u kojima će se igrati, stadion i mali broj navijača, gostovanje francuske nogometne reprezentacije u Hrvatskoj bio bi spektakl taman da se igra na nekoj livadi.

Teško je da bi se to dogodilo da nema Lige nacija. To je natjecanje imalo mnogo kritika, no činjenica je da je njome ostvareno da imamo puno dobrih utakmica u periodu kad bi se inače igrale prijateljske utakmice.

Ovime su sve reprezentacije prisiljene igrati s poštenim protivnicima pa smo tako ostali “uskraćeni“ za prijateljske susrete protiv objektivno nedoraslih protivnika. Liga nacija je, stoga, bez sumnje atraktivno natjecanje, no ono što je uglavnom teško dokučiti je koji je zapravo cilj tog natjecanja.

“Trebamo se riješiti Lige nacija i napraviti natjecanje koje svi razumiju. Ako pitate ljude na ulici što je Liga nacija, nećete naći mnogo osoba koje će vam to znati objasniti“, rekao je ovih dana u intervjuu za njemački Bild legendarni trener Arsenala Arsene Wenger i zapravo sažeo najveći problem koji “muči” Ligu nacija.

U vrijeme kad bi se reprezentacije trebale uigravati kroz prijateljske utakmice bez puno pritiska, u kojima krajnji rezultat ne znači ništa, dobili smo “debakle“ i “trijumfe“, pritisak da se mora pobjeđivati pod svaku cijenu jer ipak je to nekakvo natjecanje u kojem postoji i neka nagrada na kraju.

Što možemo dobiti?

A nagrada je u ovom izdanju Lige nacija, ukratko, ponovni pokušaj plasmana na Svjetsko prvenstvo. U kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo momčadi će biti podijeljene u deset grupa, a sve će se momčadi koje osvoje prvo mjesto u skupini direktno plasirati na SP: No sve će drugoplasirane momčadi ići u doigravanje, a pridružit će im se i dvije najbolje momčadi koje su osvojile prvo mjesto u skupini Lige nacija, a nisu uspjeli izboriti prvo ili drugo mjesto u skupinama kroz kvalifikacije.

Recimo da Hrvatska bude prva u svojoj skupini Lige nacija, može biti posljednja u skupini kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo i još bi uvijek dobila priliku kroz doigravanje sa drugoplasiranim reprezentacijama iz drugih kvalifikacijskih skupina. Taj scenarij odavno već nije realan zbog naših loših nastupa protiv Portugala i Francuske.

Što možemo izgubiti?

Naravno da postoji i pobjednik Lige nacija, bio je to prošle godine Portugal, no, osim financijskih povlastica (10,5 milijuna eura nagrade), nema taj naslov prvaka baš veliku težinu.

A što možemo izgubiti u Ligi nacija. Pa baš ništa osim ponosa i statusa. Posljednje mjesto u skupini znači pad u niži rang Lige nacija. To znači da bismo u sljedećem natjecanju igrali sa slabijim reprezentacijama, no nekako bi ružno bilo da o sebi govorimo kao o vrhunskoj reprezentaciji, a onda upadnemo doslovno u drugu ligu.

Liga nacija je ionako živi primjer one poslovice da nije bitan cilj, već putovanje. Osvajanjem ovog natjecanja ne dobije se praktički ništa, no igranje protiv podjednakih protivnika u utakmicama koje imaju kakvu-takvu natjecateljsku notu trebala bi biti dovoljna nagrada.