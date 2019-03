ZNATE LI TKO JE ZA MOURINHA U OVOM TRENUTKU NAJVRJEDNIJI NOGOMETAŠ? To nisu ni Messi niti Ronaldo, a niti Neymar ni Modrić

‘Usredotočite se na ono kakav je danas. A upravo je nevjerojatan’

Mnogo je toga u tek započetoj karijeri profesionalnog nogometaša proslavio Kylian Mbappe, 20-godišnji napadač francuske reprezentacije i Paris Saint-Germaina.

S dva je različita kluba slavio naslove u francuskom prvenstvu (Monaco, Paris Saint-Germain), Francuski kup i Coupe de la Ligue osvojio je sa pariškom momčadi, bio je europski prvak u uzrastu nogometaša do 19 godina, ali je i aktualni svjetski sa francuskom reprezentacijom. Na putu do zlata postigao je četiri pogotka, među njima i jedan u finalu protiv Hrvatske.

Nevjerojatan je

Gleda li se samo aktualna sezona, Mbappe je za klub kroz sva natjecanja odigrao 34 utakmice i začinio ih sa 30 poena i 15 asistencija, a skupio je i skuplja i komplimente stručnjaka na račun onoga što pokazuje. Jose Mourinho, primjerice, smatra da je on u ovom trenutku najvrjedniji nogometaš svijeta.

“Kad govorite o njemu i njegovoj budućnosti ne trebat govoriti o tome kakav će on biti za pet ili deset godina. Usredotočite se na ono kakav je danas. A upravo je nevjerojatan. Uzmu li se u obzir njegove godine kao i godine Cristiana Ronalda i Lionela Messija koji su obojica preko 30, Neymara koji ima 27 godina… na tržištu je to faktor. Mislim da je u ovom trenutku on najvrjedniji na svijetu. Kada bi došlo do transfera on bi bio najskuplji nogometaš današnjice. Po pitanju kvalitete, nevjerojatan je. Jedna je riječ dovoljna. Ona sve znači”, poručio je Mourinho u razgovoru za beIN Sports.