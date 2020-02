ZNATE LI ŠTO SE SVE DOGAĐALO U VUKOVARU KAD JE DINAMO IGRAO PRVU UTAKMICU NAKON POVRATKA IMENA? Bio je kaos i na ulici i na tribinama

‘Zadnje kolo jesenskog dijela sezone trebali smo igrati u Vukovaru, ali zbog smrti predsjednika Tuđmana ta je utakmica bila odgođena’

Trojica zagrebačkih dečkiju, nekadašnjih španera Mihael Mikić, Igor Bišćan i Tomislav Šokota, za kameru Futsal Dinama, malonogometnog kluba koji pripada navijačima i koji djeluje po načelu jedan član – jedan glas, prisjetili su se vremena prije 20 godina i povratka imena Dinamo, kao i prve utakmice u Vukovaru koja je ostala upamćena i po događanjima na ulicama tog hrvatskog grada heroja.

Bad Blue Boysi su u ogromnom broju došli u Vukovari i priredili šou. Od žestoke tučnjave s policijom i “napada” na ambasadu Srbije, pa do kolektivnog ludila na tribinama, bakljade i upada na teren. Povijesno gostovanje…

‘Odrasli smo s Dinamom i svima nama nije bilo drago kad se to ime mijenjalo’

“U Vukovaru je prvo bila odgođena utakmica. Zadnje kolo jesenskog dijela sezone trebali smo igrati u Vukovaru, ali zbog smrti predsjednika Tuđmana ta je utakmica bila odgođena, pa se taj dvoboj odigrao na početku proljetnog dijela sezone. Sjećam se da je došlo strašno puno navijača iz Zagreba, i ta se utakmica svako malo prekidala jer su navijači svako malo uletavali u teren. Odrasli smo s imenom Dinamo i normalno da ni svima nama nije bilo drago kad se to ime mijenjalo u HAŠK Građanski, pa u Croatiju, a zapravo je čitavo vrijeme to bio Dinamo. Emocije su, tako, bile stvarno velike. Mi smo isto načuli da će se nešto dogoditi, tek kad se to potvrdilo, kako se to pisalo, to je onda bilo to”, kazao je Mihael Mikić, dok je Igor Bišćan govorio o toj prvoj utakmici nakon povratka imena Dinamo u Vukovaru:

MALI MATIJA REKAO TUĐMANU ONO ŠTO SE NITKO NIJE USUDIO I RAZBIO VELIKI MIT: ‘Jel znaš da Dinamo ima u srpskom Pančevu i albanskoj Tirani…’

‘Puno je to navijačima značilo, a puno i nama’

“Bilo je to onako, malo turbulentno vrijeme, s obzirom da se pričalo o tome da se bliži povratak imena. Puno je to navijačima značilo, a puno i nama, koji smo od malena navijali za Dinamo. Nikad niti nismo razmišljali drugačije nego da igramo za Dinamo. To smo doživjeli kao nešto jako pozitivno. Veliki je broj navijača krenuo dolje. Imali smo osjećaj da dvoboj ima veći značaj nego što bi inače imao. Stadion je bio krcat, emocije su bile stvarno velike. Susret je bio isprekidan. Trudili smo se pobijediti zbog svega toga, ali nismo uspjeli. Završilo je 0:0. No, mislim da nitko nije bio previše tužan zbog toga “, istaknuo je Igor Bišćan, a Tomo Šokota je naglasio:

“To je bila borba navijača i nas kao navijača, i ono djetinjstvo koje smo prošli sa tim utakmicama, i Zvezda, i sve ono što je to značilo za Zagreb i za sve nas koji volimo Dinamo. Kad se ime vratilo, zavladala je euforija. To je za nas bilo nešto posebno. Vraćam si sad sve te slike, sjećam se dolaska, sjećam se te euforije, sjećam se ulaska navijača, prekida svakih pet minuta… To je bilo jedno ludilo, nakon svih tih borbi, normalno i da su se i navijači opustili… Jedno lijepo iskustvo.

Pogledajte što su još rekli legendarni plavi asevi…