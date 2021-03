Dvadesetogodišnji norveški napadač Erling Braut Haaland odigrao je u utorak fenomenalnu utakmicu u osmini finala Lige prvaka.

ČUDESNI HAALAND SLOMIO SEVILLU I ODVEO BORUSSIJU U ČETVRTFINALE: Raktić ušao u završnici i asistirao za izjednačenje

Njegova Borussija odigrala je 2:2 sa Sevillom, sačuvala prednost iz prvog susreta i plaisrala se u četvrtfinale, a Haaland je postigao oba pogotka za svoju ekipu.

NORVEŠKI WUNDERKIND RAKITIĆEVOJ SEVILLI ZABIO JE JOŠ JEDAN GOL: Ovom pogotku je prethodila neviđena situacija s VAR-om

Prvi gol je postigao u u 35. minuti i njime se upisao u povijest Lige prvaka kao najmlađi nogometaš ikad koji je zabio u šest uzastopnih nastupa u tom natjecanju.

Drugi gol postigao je na samom početku drugog poluvremena.

Prvo je u 48. minuti zabio nakon lijepe akcije, no glavni sudac Cuneyt Cakir prvo je uz asistenciju VAR-a poništio pogodak Haalanda zbog prekršaja, da bi potom dosudio kazneni udarac za domaću momčad, zbog prekršaja na norveškom napadaču koji se dogodio dvije minute prije.

Bono je obranio Haalandov udarac s bijele točke i još jedan nakon što je Haaland prvi dotrčao do odbijene lopte. No, veselje Sevillinih igrača je kratko trajalo, jer je kazneni udarac ponovljen na intervenciju VAR-a. Naime, marokanski vratar je izašao s crte. U drugom pokušaju je Haaland bio precizan i došao do svog 20. pogotka u Ligi prvaka, a desetog u ovoj sezoni.

Erling Haaland had a direct hand in all 5 of Borussia Dortmund’s goals across both legs vs. Sevilla, scoring 4 and assisting 1.

Unbelievable. 🇳🇴 pic.twitter.com/13CeUnElwH

— Statman Dave (@StatmanDave) March 9, 2021