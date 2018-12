ZNATE LI ŠTO DANAS RADI EDUARDO DA SILVA? Navijači kluba ružno ga i za malo novca vrijeđaju u dane rastanka

Eduardo je za Hrvatsku zabio 29 golova u 62 utakmice

Bivši napadač hrvatske nogometne reprezentacije Eduardo da Silva početkom godine pristupio je varšavskoj Legiji, no nekadašnji as napadačkog reda zagrebačkog Dinama i londonskog Arsenala nije se nametnuo u poljskom klubu.

Ne igra, a zarađuje puno

Tribine, klupa i tek pokoja minuta označavaju tužan kraj karijere 35-godišnjaka čiji nogomet nije bio isti nakon zastrašujućeg loma noge kojeg je pretrpio u veljači 2008. godine igrajući za Arsenal protiv Birminghama. Bliži se i rastanak poljskog kluba i napadača koji je za hrvatsku reprezentaciju postigao 29 pogodaka u 62 odigrane utakmice, a dogodit će se on ovog mjeseca. Ipak, prije no što do toga dođe, kako otiđe nogometaš koji, kako to navodi sport.pl, ‘ne igra, a mjesečno zarađuje 30,000 eura’, Eduardo ima još jedan zadatak.

💥 Okazja do spotkania z: – 62-krotnym reprezentantem Chorwacji

– pięciokrotnym mistrzem Ukrainy z Szachtarem Donieck

– mistrzem Polski z Legią Warszawa

– zdobywcą Pucharu Polski z Legią Warszawahttps://t.co/2elvymVW7m — Legia Warszawa (@LegiaWarszawa) December 6, 2018

U Brazilu 1983. godine rođeni nogometaš navijače kluba pratit će tijekom razgledavanja stadiona. Potvrdila je današnje druženje Legia službenim kanalima komuniciranja, no ne i dobila reakciju navijača kojoj se baš nadala.

Loš PR?

“On će biti jedini vodič? Ulaznica je onda malo preskupa”, “PR pucanj u stopalo”, dodao je drugi jasno kazujući što misli o igraču koji u četrnaest odigranih utakmica za klub ukupno na kontu ima tek dvije asistencije.

Inače, ‘preskupe ulaznice’ koštaju 35 i 50 kuna.