ZNATE DA ‘OLMOMANIJA’ MOŽE IMATI VRLO RUŽAN KRAJ? Pozabavili smo se transferom mladog dinamovca i pronašli crvenu zastavu

Ove jeseni i zime Olmo ne samo da je hit u Hrvatskoj već je hit u cijeloj europi

Ne, ne… Ne možete se nazvati prorokom zbog toga što ste prije tjedan, mjesec ili dva, predvidjeli da će Dani Olmo ove zime napustiti Maksimir. Zagrebački plavi odigrali su povijesnu jesen u Ligi prvaka, uzeli su velikih pet bodova, što na koncu nije bilo dovoljno za prezimljavanje u Europi, ali nema veze, uz to su inkasirali gotovo 30 milijuna eura na račun sudjelovanja u elitnom natjecanju. Međutim dobili su oni nešto još važnije.

Dinamo je ove jeseni afirmirao, promovirao i etablirao gotovo cijelu svoju momčad. Nema kome nije narasla cijena, od vratara Dominika Livakovića, pa do Dine Perića, Nikole More, Amera Gojaka, Luke Ivanušeca, Arijana Ademija, Brune Perkovića, Mislava Oršića… Svi su danas traženi igrači, ali niti o jednom dinamovcu se govori i piše koliko o Španjolcu Daniju Olmu.

Prerastao HNL

Olmo je još ljetos bio zreo za odlazak iz Prve HNL, koju je ionako odavno prerastao, ali Dinamo je nabio, za hrvatske prilike, suludu cifru od 40 milijuna eura i to u trenucima kada je ovaj vrijedio 20-ak milijuna eura. Olmo je ostao, nije da je imao previše izbora, odnosno imao je, ali srećom riječ je o vrlo dobro odgojenom, inteligentnom, pomalo skromnom i vrlo zahvalnom igraču.

Ono što bi većina njegovih suigrača napravila, svelo bi se uglavnom ili na pobunu, bojkot treninga, Instagram-ispade, kojih je već bilo u Dinamu u doba kada je Ante Ćorić bio hit-igrač, izvojevanje transfera kojekakvim izjavama pred novinarima ili pukim odavanjem “neslužbenih” informacija. Ima tih metoda i za forsiranje transfera pregršt, ali Olmo nije koristio niti jednu, već je prihvatio stanje i iskoristio najbolje.

Najtraženiji u Europi

I to kako iskoristio. Ove jeseni i zime Olmo ne samo da je hit u Hrvatskoj već je hit u cijeloj europi. Trenutno je Olmo možda i najtraženiji mladi igrač u Europi, dosad je to vjerojatno bio Erling Haaland, ali on je već potpisao za Borussiju Dortmund.

Dinamo više ne može i ne smije čekati. Olmo trenutno ima suludo okomitu uzlaznu putanju. Briljirao je u reprezentaciji, briljirao je u Prvoj HNL, dobro ‘ajde, znamo da to nije neki kriterij, ali statistika se računa, te na koncu briljirao je u Ligi prvaka, a to je ono najvažnije.

Danija Olma danas traže svi najveći Europski klubovi od milanskih gradskih rivala, Juventusa, Napolija, pa do Manchester Cityja, Uniteda, Bayerna, Borussije Dortmund, Leverkusena, Reala Madrida, Atletico Madrida i dakako – Barcelone!

Barcelona zove

Olmo je u Dinamo došao iz ruinirane Barcelonine omladinske škole La Masije i to u ranim razvojnim godinama i ako se ikome trebaju pripisati usluge za razvoj i proboj Olma onda je to samo i isključivo Dinamo. No, kako Olmo postaje bolji tako je u ovima u katalonskoj prijestolnici počeo raditi crv. Pređimo na stvar. Barcelona se prva javila i čini se kako bi Olmo zaista mogao natrag u klub u kojem je ponikao.

“Mogu potvrditi da su moji partneri donijeli službenu ponudu iz Barcelone. Dinamo ju je dobio i dalje je sve na klubu”, tim je riječima menadžer Andy Bara potvrdio za naš portal da je u Dinamo stigla službena ponuda s Camp Noua.

E sada. Nekako bi svi mi voljeli vidjeti Olma kako unosi kaos u redove protivnika u crveno-plavom dresu ili kako ruši Real Madrid u kultnim El Clasicu. Međutim, treba se možda zapitati je li baš sada pravo vrijeme za povratak u Barcelonu, odnosno, postoji li možda bolji klub i liga za njegov razvoj.

Možda nije dobar izbor

Konkretno, Barcelona je specifična momčad, koja već godinama ne promovira vlastite mlade igrače, zapravo, mlade igrače općenito. Ove sezone doveli su Frenkieja de Jonga, 22-godišnjeg Nizozemca, mladog veznjaka potencijalne svjetske klase. Dečko je to oko kojeg se gradi igra, koji nosi momčad, diktira tempo, zapravo on treba biti budućnost Barcelone, ali još uvijek nekako ostaje dojam da daje premalo ili nije dovoljno dobro iskorišten.

E sada, De Jong je nekako izuzetak, uz dakako Arthura, također mlađahnog Brazilca koji je stigao na Camp Nou s prefiksom “wonderkida”, međutim ostatak Barcelone sačinjavaju uglavnom iskusniji, takoreći, ispunjeni i gotovi igrači. Činjenica je, gotovo je nemoguće istovremeno razvijati jak vlastiti pogon i osvajati lige prvaka, primere i kupove. Mladima treba vremena za razvoj, afirmaciju i promociju, a Barcelona za to nema vremena.

Doučkuju mlade igrače

Da ne mislite da drobimo gluposti, eto već ove sezone Barcelona na margini drži dvojicu vrlo talentiranih klinaca za koje pola Europe govori da su “next big thing”. Pričamo o Carlesu Aleni, koji je poslan na posudbu u Betis i Ansumaneu Fatiju koji je tu negdje na klupi i dobije tu i tamo neku šansu. Ousmane Dembele je također dobar primjer. Riječ je o ubojitom krlinom igraču, izvanserijske brzine i driblinga kojeg su platili perverznih 125 milijuna eura, ali on se, kao mladi i još neizgrađeni igrač, nije afirmirao na način na koji su oni to priželjkivali. Primjera je, eto već, kroz nedavnu povijest pregršt…

Olmo vjerojatno pripada u samu elitu mladih igrača, ali još uvijek nije ostvario svoj puni potencijal i tek je na početku karijere pa je pitanje je li klub koji jede mlade igrače za doručak idealno mjesto za razvoj i rast Olma? Na njegovoj poziciji igraju Antoine Griezmann, Lionel Messi, Ansu Fati, Ousmane Dembele, dakle sve sama elita, osim Fatija koji je blizu tog ranga. Dakle, morao bi se Olmo “fajtati” s ovom ekipom za prvu momčad, a to bi mu moglo stvoriti oveću prepreku za napredak.

Da, možda vam zvuči blesavo kada kažemo da Barcelona možda nije pravi put za Danija Olma, ali proteklih godina, dajte si vremena i provjerite ako vam ovo nije dovoljno, Barcelona je izvukla tek jednog ili dvojicu mladih igrača i dala im šansu, a oni su danas tek nekakve rezerve i popunjavaju mjesta kada se netko od udarne ekipe odmara ili je povrijeđen. Realno, to je vrlo uigran kolektiv koji ne trpi pretjerano dugo mlade igrače da se priviknu na njihov stil igre i na koncu ih na neki način istisnu iz ekipe. Dakle, kod Barcelone imamo crvenu zastavu upozorenja.

Gdje da ide onda?

Nikako ne možemo reći da Olma čeka ista sudbina kao i plejadu njegovih prethodnika, uključujući i, vidi sad vraga, Alena Halilovića, međutim, postoje lige i klubovi koji danas garantiraju Olmu točno ono što mu treba. Olmo vjerojatno ima ponude iz gotovo svih “liga pet”, a kako sada stvari stoje odabere li Premiership ili Bundesligu, možda ‘ajde Conteov Inter, teško da će pogriješiti. Bundesliga se profilirala kao liga koja lansira mlade igrače u zvjezdani svijet, od Borussije, koja prednjači, do Leverkusena, Bayerna, Leipziga, Schalkea, Hoffeheima, BMG-a, Eintrachta, birajte klub, svi oni na klupama imaju vrhunske trenere i u momčadima po nekoliko vrhunskih mladih igrača. Iz naše perspektive, Olmo ne može pogriješiti s transferom u Njemačku.

Teško da se može opeći i transferom u Englesku, koja je pak znatno naprednija i sofisticiranija u nekim pogledima, a kod njih se u potpunosti promjenio trend korištenja mladih igrača. Arsenal, Chelsea, Tottenham, Man. United, City, Liverpool, nema tko se od Engleza nije bacio u produkcijske vode pa sada po sezoni izvlače, tri do četiri vrhunska mlada igrača iz svojih pogona ili ih pokupuju po Europi, hvala Bogu novca imaju na bacanje, pa ih sasvim solidno doziraju u prvenstvu da bi se ovi uspjeli nametnuti i izboriti za prvu ekipu. Dakle, ne može pogriješiti niti s Engleskom.

Olmo je sada na vrlo delikatnoj prekretnici života i ne odabere li dobar klub, ligu, trenera i okolinu za razvoj mogao bi završiti kao i mnogi hit-igrači u novijoj povijesti, neslavno.