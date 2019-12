ZNAMO DA DALIĆ TO MRZI, ALI POSTOJI VRLO DOBAR RAZLOG: Znate li zašto je Vatrenima bolje da završe drugi u skupini na Euru?

‘Nisam nezadovoljan skupinom, no znamo da nema lakih suparnika i lakih utakmica’

Svjetski doprvaci će 14. lipnja u Londonu odmjeriti snage s Engleskom, potom 19. lipnja u Glasgowu s Češkom, a posljednji će suparnik doći kroz doigravanje u kojemu nastupaju Škotska, Izrael, Norveška i Srbija. Naši će i utakmicu trećeg kola igrati u Glasgowu i to 23. lipnja. Neće Hrvatska imati laku skupinu na Euru 2020. godine, a toga je svjestan i izbornik Zlatko Dalić.

Dalić zadovoljan skupinom

“Nisam nezadovoljan skupinom, no znamo da nema lakih suparnika i lakih utakmica. Bilo nam je važno izbjeći Portugal iz treće jakosne skupine, a ponovno smo dobili Engleze, s kojima ćemo na Wembleyju otvoriti svoj nastup na Europskom prvenstvu. Bit će nam jako teško, no spremni smo na to. Najvažnije je da svi igrači budu zdravi i spremni”, sažeo je hrvatski izbornik Zlatko Dalić.

Dalić je istaknuo kako nepoznavanje trećeg suparnika sve do konca ožujka malo otežava pripremu, ali i dodao kako će stručni stožer biti spreman na sve opcije kada se kompletira sastav skupine. U našu skupinu dolazi pobjednik play-offa C, jedne od reprezentacije iz kvarteta Srbija, Norveška, Škotska i Izrael. U polufinalu, koje je na rasporedu 26. ožujka, će igrati Norveška i Srbija, te Škotska i Izrael, a finale je 31. ožujka.

“Nepoznavanje trećeg suparnika u skupini malo otežava pripremu, no vidjet ćemo tko će proći u ožujku. Tko god prođe, bit će nezgodan, no posebno bi nezgodni mogli biti Škoti kao domaćini u Glasgowu, a Srbija također ima dobru reprezentaciju”, kaže Dalić.

Teži put

Hrvatska će baza, po svemu sudeći, također biti na Otoku. “S obzirom da igramo u Londonu i Glasgowu, mislim da je najbolje i najkvalitetnije rješenje tamo naći pravi kamp te tamo boraviti za vrijeme Europskog prvenstva”, zaključio je izbornik.

Već sada je poznat, barem donekle, i daljnji rasplet skupine na Euru. Naime, skupina D u kojoj igra Hrvatska križat će se sa “skupinom smrti” (skupina F) u kojoj su za sada Portugal, Francuska i Njemačka, dok se četvrti sudionik još čeka. Prve dvije ekipa iz skupine idu dalje u noikau-fazu, a na skupinu F ide prvoplasirana momčad skupine D i utakmicu zatim igra u Dublinu, a četvrtfinale u Rimu. Dakle, jao si ga onom tko završi prvi.

Lakši put

No, izbori li Hrvatska nokaut-fazu kao drugoplasirana, tada će nastaviti svoj put u Kopenhagenu i igrala bi s drugoplasniranim iz skupine E u kojoj su Španjolska, Poljska i Švedska, a četvrfinale bi se igralo u Sankt Peterburgu.

Hrvatska može proći skupinu i kao jedna od četiri najboljih trećeplasiranih ekipa, ali onda postoje dodatne kombinacije, međutim u fokusu su svakako prva dva mjesta.

Iako je Dalić već puno puta do sada govorio kako ne voli kalkulacije i kako nikada neće proračunato ulaziti u utakmicu te da će uvijek igrati na pobjedu, što se na koncu vidjelo i na Svjetskom prvenstvu, ovaj put smo dojma kako bi Vatrenima, koji nažalost ne igraju više onako uvjerljivo i moćno kao na SP-u, možda bolje bilo da se križaju sa skupinom E… No, kamo sreće da opet pregaze konkurenciju kao lani na Svjetskom prvenstvu.