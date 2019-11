‘ZNAM DA ĆEŠ NAPRAVITI JOŠ PUNO U ŽIVOTU’: Kovaču se javio slavni glumac i usput je očitao lekciju hejterima

Premda je mnogima drago što Kovač više nije trener, postoje i oni koji podržavaju Kovača

Bivši izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Niko Kovač više nije trener munchenskog Bayerna. Na hitnom sastanku koji je održan u nedjelju, Kovač je ponudio ostavku, a čelnici kluba su je prihvatili.

“Nastupi našeg tima posljednjih tjedana i rezultati koje smo ostvarili, pokazali su nam da je bilo potrebno djelovati. Uli Hoenes, Hasan Salihamidžić i ja imali smo otvorenu i ozbiljnu raspravu s Nikom i došli smo do međusobne odluke da Niko više nije glavni trener Bayerna. Svi žalimo zbog tog razvoja. Želio bih zahvaliti Kovaču u ime kluba za njegov rad, posebno za dvostruku pobjedu prošle sezone,” naglasio je izvršni direktor Karl-Heinz Rummenigge.

“Mislim da je ovo ispravna odluka kluba. Rezultati i način na koji smo igrali u posljednje vrijeme doveli su me do ove odluke. Moj brat Robert i željeli bismo se zahvaliti Bayernu za ovih posljednjih 18 mjeseci. Za to vrijeme naša je momčad osvojila Bundesligu, DFB kup i Superkup. Bilo je to dobro vrijeme i želim klubu sve najbolje,” dodao je hrvatski stručnjak.

Ipak ima podrške

Premda se činilo kako će Kovač ‘preživjeti’ unatoč šokantnom i uvjerljivom porazu od 1-5 protiv Eintrachta iz Frankfurta, bivši izbornik ‘vatrenih’ odlazi iz Bayerna. Premda je mnogima drago što Kovač više nije trener, postoje dakako i oni koji podržavaju Niku Kovača i njegov rad i kojima je krivo što je otišao. Jedan od njih je i slavni njemački glumac Til Schweiger.

“Ti pripadaš njima, ljudima koji jasno izražavaju svoje životne stavove! Znam da ćeš napraviti još velikih stvari u svom životu. Tvoj navijač Til”, poručio je na Facebooku njemački glumac.