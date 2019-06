ZNAČI LI OVO DA ODLAZI S MAKSIMIRA? Dinamov Španjolac poslao indikativnu poruku o svojoj budućnosti

Rekao je kako se u Dinamu dosta promijenio kao igrač

Dinamov veznjak Dani Olmo, koji uspješno igra za Španjolsku na Europskom prvenstvu za mlade nogometaše (U-21), rekao je da bi ovo mogao biti trenutak za iskorak u njegovoj karijeri.

“Mogao bi ovo biti trenutak za donošenje odluka i iskorak u mojoj karijeri. Vidjet ćemo, zasad sam igrač Dinama i ne razmišljam ni o čemu drugome osim o utakmici s Francuskom. Kasnije ćemo mirno vidjeti što će biti”, rekao je 21-godišnji Olmo u intervjuu za španjolske sportske novine Marca.

Zabio Belgiji

Španjolska će u četvrtak igrati protiv Francuske u polufinalu, a Njemačka protiv Rumunjske.

“Ulazak u polufinale bilo nam je olakšanje. Nismo dobro počeli, poraz od Italije, ali kasnije smo to uspjeli nadoknaditi. Nalazimo se gdje zaslužujemo biti, u polufinalu s izborenim odlaskom na Olimpijske igre”, napomenuo je Olmo.

U porazu od Italije s 1:3 ostao je na klupi, u pobjedi od 2:1 nad Belgijom zabio je gol te odigrao čitav susret, dok je u posljednjoj utakmici u skupini asistirao u slavlju od 5:0 nad Poljskom, kada je također proveo svih 90 minuta na terenu.

Osobno je zadovoljan svojom igrom na ovom Prvenstvu: “Zahvalan sam treneru što mi je pružio priliku te mi dao više minuta u dvjema posljednjim utakmicama. No, svi mi igrači imamo jedan cilj, svi smo bitni bez obzira tko igra”.

Pomogli mu puno

Protiv Belgije je igrao u sredini, a protiv Poljske na krilu.

“U Dinamu sam uvijek igrao u sredini, više mi se sviđa biti ondje. No, u Barci sam također igrao na krilu, a izbornik to zna. Na raspolaganju sam momčadi, pa gdje god da budem igrao, nastojat ću dati sve od sebe kako bih pomogao”, istaknuo je.

Rekao je kako se u Dinamu dosta promijenio kao igrač: “Došao sam kao krilni igrač, a na početku su mi rekli da neću moći igrati ondje, da sam ja polušpica. To mi je bio šok jer nikada nisam igrao na poziciji polušpice. No, puno su mi pomogli, pa sam se na kraju naviknuo. Sada se osjećam jako ugodno na tom mjestu u sredini, kao i među linijama”, završio je sjajni Španjolac koji ugovor s hrvatskim prvakom ima do 2021. godine.