U uzvratnom susretu polufinala španjolskog nogometnog Kupa kralja Barcelona je na Camp Nou nakon produžetaka pobijedila Sevillu s 3-0, nadoknadivši tako poraz 0-2 iz prve utakmice.

S te se utakmice društvenim mrežama sad širi snimka Lionela Messija u trenutku kada je Gerard Pique dao pogodak u sudačkoj nadoknadi i tako izborio produžetke. Argentinac je slavio kao rijetko kad i pokazao da je itekako još uvijek privržen klubu. Stoga bi se lako dalo zaključiti da ćemo ga i u budućnosti gledati u dresu Barcelone.

NE PAMTIMO KADA SMO VIDJELI OVAKVOG RAKITIĆA: Bivšem Vatrenom pao mrak na oči nakon Barcelone – ‘Ljutiti smo. Kriterij je jasan’

Sevilla je, inače, ispustila 2-0 iz prve utakmice, promašili su kazneni udarac, u samoj završnici ostali bez igrača, a drugi gol primili su u četvrtoj minuti nadoknade. Barcelona je povela u 12. minuti krasnim golom Ousmanea Dembelea. Francuski napadač je s ruba kaznenog prostora pogodio desne “rašlje” pored nemoćnog Tomasa Vaclika. Domaćin je mogao anulirati zaostatak iz prve utakmice u 67. minuti, no Jordi Alba je na Dembeleov ubačaj pogodio vratnicu.

For those that say Lionel Messi’s lost that fire, look at how he celebrated Barcelona’s aggregate equaliser. https://t.co/roitdpklky

— Alan Feehely (@azulfeehely) March 3, 2021