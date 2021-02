Prvu utakmicu 16-ine finala nogometne Europske lige između Krasnodara i zagrebačkog Dinama, koja će se igrati u četvrtak od 18.55 sati sudit će 34-godišnji poljak Bartosz Frankowski.

Frankowskom, koji sudi u europskim natjecanjima od 2014. godine, ovo će biti prvi put da sudi Dinamu, a dosada je vodio dvije utakmice u kojima su igrali hrvatski klubovi.

U srpnju 2015. godine sudio je Hajduku u kvalfiikacijama za Europsku ligu u 2-3 porazu na gostovanju kod Kopera, dok je u listopadu prošle godine vodio i dvoboj 1. kola Europske lige između Rijeke i Real Sociedada na Rujevici koji je završio porazom hrvatskog predstavnika od 0-1.

KRASNODAR v DINAMO

Dinamo drew Krasnodar for the round of 32 in the #UEL. Krasnodar has been doing ok in the Russian Premier Liga as they have one of the better goal differences but are only 7th, last season they were 3rd. Just in front of CSKA Moscow. pic.twitter.com/jY7e6tjXEh

— 🇭🇷Croatian Football🇭🇷 (@CroatiaFooty) December 20, 2020