Njemački i europski nogometni prvak Bayern potvrdio je u utorak da će 33-godišnji Julian Nagelsmann, koji trenutačno vodi Leipzig, biti glavni trener momčadi sljedeće sezone. Nagelsmann će momčad preuzeti 1. srpnja, a ugovor je potpisan na pet godina, do lipnja 2026.

Ovim bi transferom u Bayern trebao srušiti trenerski rekord. Naime, njemački prvak je za njega prema mnogim izvorima, platio čak 25 milijuna eura, što je najveća svota koju je neki klub ikad platio za trenera.

Nagelsmann je mlad, ima tek 33 godine, no ne znači to da nije iskusan. Godinama već uspješno vodi klubove na najvišoj razini. Iako mu profesionalna igračka karijera nije vrijedna spomena (igrao je kratko za druge momčadi Münchena i Augsburga), trenerska je zasad dosta uspješna.

Objavljene su mnoge priče o njemu kao fascinantnom mladom treneru, a sve tvrde da se radi o ne baš pretjerano simpatičnoj i toploj osobi. On sigurno neće davati bombastične izjave niti će zabavljati novinare i publiku svojom pojavom. Radi se o čovjeku koji je sto posto predan svom poslu, koji je vrlo analitičan i priprema utakmice do najsitnijih detalja. Njegovi igrači ga poštuju, ali s njima nema posebno prisan odnos, uglavnom se sav razgovor u svlačionici svodi na taktiku i zadatke u igri. Nagelsmann navodno nikad ne otkriva svojim igračima tko će biti u prvom sastavu jer se onda oni drugačije ponašaju, a rezerve se često dan prije utakmice opuste.

Kako sa zvijezdama?

Novi trener njemačkog diva imao je dosad uglavnom posla s mladim i relativno nepoznatim igračima, no Bayern je potpuno druga priča. Ne treba ni naglašavati da se tu radi o zvijezdama i njihova ega najčešće su zapreka trenerima da provedu svoje ideje. Nagelsmann ima dva problema zbog kojih će vjerojatno nešto teže u startu uspostaviti autoritet. Činjenica je da nikad nije igrao nogomet na višoj razini, ali i da nije još osvojio značajan trofej u svojoj karijeri.

Činjenica je i da je Bayern u pet godina promijenio pet trenera, a među njima su bili i Niko Kovač te Carlo Ancelotti. Jedna stvar bila je zajednička obojici ovih trenera. Nijedan od njih nije pronašao pravu poziciju i ulogu za Thomasa Müllera, igrača koji je okosnica igre Bayerna već dugi niza godina, a s vremenom je postao i prava klupska legenda.

Još u eri Nike Kovača, u prvih deset utakmica dobivao je gotovo neznatnu minutažu i samo je jednom na terenu proveo tek nešto više od sat vremena. No, čak je i s tako mizernim vremenom na terenu uspio skupiti četiri asistencije. No, potkraj Kovačeve vladavine, Müller je već bio na margini i uvelike se spekuliralo o njegovu odlasku već u siječnju.

Kroz godine je, inače, postao ikona kluba. Uredno je odbijao sve transfere, poput onog Manchester Uniteda, čak i kada je bio na vrhuncu i kada je vrijedio impresivnih 75 milijuna eura. Zbog toga je postao istinska zvijezda kluba i miljenik navijača. Nadalje, zbog vrlo jake karizme, duhovitosti i dječačkog šarma, omiljen je u svlačionici i kroz godine se promaknuo u svojevrsnog lidera, a gotovo svi treneri koji su godinama upravljali bavarskim divom, koristili su upravo njega kao svoju produženu ruku.

Talačka kriza

Kovač nikako nije mogao pronaći ulogu Mülleru u svojem sustavu. On je, kao što smo kazali, specifičan napadač, odnosno “raumdeuter”. Vjerojatno niti jedan napadač na svijetu nema tu ulogu na terenu i može se čak reći da je Mülleru to postao i nadimak. Njegova uloga ne bazira se u potpunosti na taktičkom sistemu i zato ga je teško uklopiti u neki sustav, ona se zapravo temelji na njegovoj individualnoj sposobnosti i to vrlo specifičnoj. Müller zapravo djeluje tako da se sa široke pozicije ubacuje u prostor i operira u njemu poput lovca, no nerijetko umjesto izravnog udarca prema golu, bira kombinaciju sa suigračem.

Müller je ispao iz momčadi, a Kovač je onda bio primoran suočiti se s njegovim nezgodnim karakterom, da ne kažemo prepotencijom i bahatošću, a na koncu je zbog statusa božanstva u momčadi i navijačkog idoliziranja nastala i velika pobuna zbog koje je Kovač otišao. No, da je kojim slučajem Hrvat ostao, Bayern bi danas vjerojatno izgubio ključnog igrača i čovjeka koji im je ove sezone možda osigurao, barem, naslov prvaka.

Problem za Nagelsmanna postaje veći i zbog toga što Muller praktički drži svlačionicu u šaci. Glavna je faca tamo, mediji ga obožavaju zbog duhovitosti i sklonosti davanju eksplozivnih izjava, suigrači ga obožavaju, lider je, predvodnik generacije, a upravo je kod Hansija Flicka ponovo i procvao. Eto, samo ove sezone jedan je od najboljih s 14 golova i 21 asistencijom u 43 utakmice i na njega se, vjerojatno, ozbiljno računa i sljedeće sezone, što znači da će Nagelsmann morati pronaći mjesta za njega. Htio to on ili ne.

Nagelsmann, dakle, ima na početku osnovnu zadaću pobrinuti se da Müller bude zadovoljan i da mu pronađe poziciju na terenu. Ako to ne uspije, mogao bi se pridružiti Ancelottiju i Kovaču koji svoj kratak stažu Bayernu duguju činjenici da su bili, na neki način, taoci igrača koji samo u određenim uvjetima čini Bavarce jednim od najboljih klubova u Europi.