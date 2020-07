ZNA LI LOVREN GDJE UOPĆE DOLAZI? Vatreni dao prvi intervju Rusima. Otkrio pozadinu transfera i zašto je baš prešao u Zenit

Lovren je već odradio i prve službene obveze, dao je intervju za službenu stranicu kluba

Hrvatski reprezentativac Dejan Lovren u ponedjeljak je potpisao trogodišnji ugovor s ruskim prvakom Zenitom iz St. Peterburga u koji dolazi nakon šest godina provedenih u Liverpoolu s kojim je osvojio naslov europskog prvaka 2019. te naslov prvaka Engleske.

Lovren je već odradio i prve službene obveze, dao je intervju za službenu stranicu kluba, a otkrio je i kako je do transfera došlo.

“Jako sam ponosan što ću igrati u Zenitu. Mogu zahvaliti Sergeju Semaku i Alexanderu Medvedevu što su pomogli realizirati ovaj transfer”, rekao je za klupsku stranicu.

‘Jedan od najljepših gradova’

A zna li Lovren uopće gdje dolazi i što ga čeka?

“Znam da je to najbolji klub u Rusiji koji osvaja trofeje i igra Ligu prvaka, a to je bitno jer jasno je da se radi o klubu koji u svojem kadru ima iznimno kvalitetne igrače. Znam koliko ovom klubu znači Liga prvaka, a to je itekako bitno i za mene”, rekao je Lovren koji St. Peterburg poznaje još otkada je Hrvatska nastupala u Rusiji 2018. godine i imala bazu u blizini tog grada.

“Da, jako mi se svidio Roshchino gdje smo bili smješteni, a Sankt-Peterburg je za mene jedan od najljepših svjetskih gradova. Svjetsko prvenstvo u Rusiji za mene je bilo najbolje ikad organizirano”, poručio je Lovren.

Poruka za navijače

Zenit ima vojsku poprilično opasnih navijača, a Lovren je i toga svjestan te im je ovim putem poslao poruku.

“Veselim se povratku navijača na stadion i to ne samo da bih bude 10 posto ili pola kapaciteta, veselim se punom stadionu. Ovako prelijep stadion mora biti pun do kraja. Što se mene tiče, radit ću naporno na treninzima i moj cilj je da me navijači respektiraju”, poručio je na kraju Lovren.