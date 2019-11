ZNA LI DINAMO ŠTO GA UOPĆE ČEKA PROTIV ATALANTE? Bjelica samo na jedan način može kontrolirati kaos. Ali sada imamo i sitan problem

Prema dosad viđenom kod Gasperinijeve Atalante, oni pristup neće mijenjati

“Mislim da će svi imati problema s Atalantom u gostima. Pep Guardiola je bio u pravu kad je rekao da igrati protiv Atalante sliči odlasku kod zubara – čak i ako dođete do daha, do olakšanja, i dalje boli”, izjavio je to trener Juventusa Maurizio Sarri nakon ogleda s Atalantom prošlog vikenda. Juventus je, samo naizgled, uvjerljivo s 3:1 pobijedio predatorsku momčad Gian Piera Gasperinija.

Torinska “Stara dama” je protiv Dinamova sljedećeg suparnika u Ligi prvaka gubila 0:1 sve do posljednjih 15 minuta, a onda je preokrenula s tri pogotka. Kod Sarrija nije ništa čudno što se rezultat čeka sve do samog kraja utakmice jer njegov sustav praktički ne dopušta veća odstupanja od inicijalne ideje i ako se “mora” čekati do kraja utakmice i trenutka kada protivniku pada koncentracija, onda se do tada mora čekati.

SVA TAKTIČKA GENIJALNOST NENADA BJELICE: Secirali smo kako je ubio Talijane njihovim oružjem. Je li moguće proljeće u Ligi prvaka?

Tempo i intenzitet

“Bila je ovo zabavna utakmica s tempom i intenzitetom kakvi nisu uobičajeni za Serie A. Izgubili smo glave nakon promašenog penala, razmišljali o svemu osim o nogometu i dopustili Atalanti da preuzme potpunu kontrolu. Zasluženo su poveli, a mi smo onda imali i sreće što smo izjednačili u kaotičnom trenutku utakmice. Pokazali smo vjeru da možemo pobijediti i pobijedili smo”, objasnio je još Sarri što se dogodilo protiv Atalante.

Dvije riječi iz Sarrijeve izjave valja izdvojiti tempo i intezitet, koji su u njihovu slučaju vrlo visoki i teško ih je pratiti, ali recept postoji, no do njega ćemo doći nešto kasnije. S Atalantom je igra zaista rulet. Autor ovog članka prati klub iz Bergama već godinama i apsolutna je istina da Atalanta ne igra uobičajen nogomet za Serie A. Ono što Atalantu čini drugačijom jest, za njihovo podneblje, nesvakidašnja ideja pronicljivog stratega Gian Piera Gasperinija. Čovjek je odlučio odstupiti od postulata talijanskog nogometa i zatvorene defenzivne igre, pa Atalanta zato igra otvoreni, moderni i ofenzivno izrazito efikasan nogomet. Gasperini je s Atalantom probao sve. Kada bismo sada krenuli pobrojavati koliko je formacija i pristupa promijenio od svog dolaska 2016. godine, trebala bi nam još dva paragrafa. Ukratko, čovjek nema što nije probao s Atalantom i to sve kako bi pronašao najefikasniji sustav i stvorio konačnu filozofiju.

Zabijaju i primaju kao ludi

Koliko je Gasperinijev nogomet učinkovit govori i činjenica da su prošle sezone zabili čak 77 golova, što je više od svih u ligi. Napad im je specifičan, a evo i zašto. Obično igraju u formaciji 3-4-3 ili 3-4-1-2 s izrazito pokretljivim “wing backovima” koji pokrivaju cijelu okomicu, ali ključan trio čini iskusan trolist u vrhu napada. Kreativni playmaker Josip Iličić na polušpici, Papu Gomez kao povučeni napadač, koji ordinira po međuprostoru i target-man Duvan Zapata. Ove sezone, čak i bez Zapate koji je teže ozlijeđen, i činjenicom da igraju jak tempo u Serie A i Ligi prvaka, Atalanta održava dobru formu i za sada su šesti u ligi sa 22 boda. No, ono što je kod Atalante i dalje “highlight”, su postignuti golovi. Klub iz Bergama na svom kontu ima 31 pogodak i trenutačno su po tome vodeći u ligi, ali opet, primili su čak 21 gol, što je ona, mračnija strana Gasperinijeva sustava.

Atalanta nerijetko igra, iako disciplinirano i agresivno, “na glavu” i praktički toliko “siluje” obranu protivnika ili veznu liniju, da protivnik jedva stiže nešto suvislo odigrati. No, takav luđački tempo teško je držati svih 90 minuta i Atalantinim igračima često se događaju nedopustive pogreške u obrani. Atalanta je vrlo specifična ekipa s kojom praktički nikada ne znaš na čemu si, mogu rastaviti protivnika, što nerijetko i rade, a opet mogu izgubiti na vrlo sramotan i ponižavajući način, poput one s Dinamom u prvom kolu.

Recept za Atalantu

U prvoj utakmici Nenad Bjelica je promijenio formaciju i njegova momčad potpuno je nadigrala Talijane. O planovima za susret u utorak je rekao:

“Ući ćemo disciplinirano i agresivno jer Atalanta igra baš tako i još k tome rade presing po cijelom terenu. Ne znam kakav će biti njihov pristup, a mi ćemo im se tako i suprotstaviti. Ne znam kakav će biti njihov pristup, ne mogu ja pretpostaviti, ali mogu reći da ćemo mi ući u utakmicu odlučno i hrabro i ići ćemo po sva tri boda. Što može presuditi? Pa uvijek je potrebna velika doza agresivnosti i discipline u igri te ispunjavanje zadataka maksimalno”, rekao je Bjelica uoči polaska u Milano, gdje će se igrati utakmica.

Kako bi na kraju Bjelica trebao odigrati? Kažemo, s Atalantom se zaista nikada ne zna, ali jedno je gotovo sigurno gotovo nikada ne odstupaju od svoje ideje i filozofije. Nismo poroci, ali prema dosad viđenom kod Gasperinijeve Atalante, oni pristup neće mijenjati, a to automatski znači da ga ne bi trebao niti Nenad Bjelica. Iako zvuči pomalo naivno, u teoriji, ako Bjelica reprizira taktiku iz prve utakmice i odigra svih 90 minuta onakvim intenzitetom, to bi mogao biti zgoditak.

Dakako, kažemo samo u teoriji jer nije više početak sezone, nisu svi igrači u optimalnoj formi, neki su već umorni od ritma reprezentacija – HNL – Liga prvaka – Kup, ali opet velika je prednost to što je Bjelica već ustalio 3-5-2 sustav te ga je čak i “tweakao”, nadogradio, prilagodio, kako želite već. Dakle, za očekivati je da će Bjelica izaći, kao što je i najavio agresivno, disciplinirano u 3-5-2 sustavu i pokušati ponoviti senzaciju iz prve utakmice. Hoće li mu uspjeti? Pa s Atalantom se zaista nikada ne zna osim da će vjerojatno biti kaotično. No, Bjelica je već jednom dokazao kako dobro kontrolira taj kaos, čak i predobro, ali ostaje samo pitanje, mogu li dinamovci odigrati još jednu onakvu utakmicu. Zapravo, o tome će ovisiti sve.