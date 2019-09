ZLOGLASNI TALIJANI SPREMAJU INVAZIJU NA ZAGREB: Hoće li možda tražiti osvetu za već davno zaboravljeni incident s BBB-om?

Maksimir je gotovo u potpunosti rasprodan, Zapad cijeli, Istok također, a ostalo je tek još nešto malo karata za Sjever.

Aktualni prvak Hrvatske, zagrebački Dinamo, u srijedu na Maksimiru u 21 sat dočekuje talijanski senzaciju Atalantu u utakmici prvog kola skupine D Lige prvaka.

Maksimir je gotovo u potpunosti rasprodan, Zapad cijeli, Istok također, a ostalo je tek još nešto malo karata za Sjever. Cijene ulaznica za tribinu na kojoj se okupljaju tvrdokorni Bad Blue Boysi iznosi 120 kuna u pretprodaji i 150 na dan utakmice.

Nema dvojbe Dinamo će imati jaku i glasnu podršku u Ligi prvaka, ali imat će i debitant Atalanta i to već u Zagrebu. Ako je vjerovati napisima talijanske Gazzette dello Sport u Zagreb stiže oko tri tisuća talijanskih navijača među kojima ima i onih zloglasnih, a kažu kako je ostalo još tristotinjak ulaznica i da će to vjerojatno isto planuti do konca prodaje.

Zla krv

Inače, Atalanta ima vrlo strastvene i vjerne navijače koji u velikom broju pohode na sve utakmice, kako domaće tako i gostujuće, a u Zagrebu bi stoga moglo biti pakleno. Nadamo se samo da se neće sjetiti incidenta s Bad Blue Boysima koji datira još iz 1990. godine kada su hrvatski navijači napravili kaos u Bergamu. Tada su BBB-ovci iznenadili policiju i tamošnje navijače dolaskom u nepredviđeno velikom broju. Policija ih nije mogla kontrolirati, nitko ih nije mogao zaustaviti i došlo je do velikih nereda na ulicama ovog grada na sjeveru Italije. Davno je to bilo, a pitanje je ima li još zle krvi.

Očekuje se kako će navijači stizati i avionima i autobusima i u privatnom aranžmanu pa će ih biti nešto teže kontrolirati.