ZLOČESTI DEČKO TALIJANSKOG NOGOMETA ZABIO PRVIJENAC ZA SVOJ KLUB: Tudorov Udinese pobijedio Mihajlovićevu Bolognu

Mario Balotelli u svom drugom nastupu za Bresciju upisao se u strijelce

Nestašni dečko talijanskog nogometa Mario Balotelli (29) u svom drugom nastupu za Bresciju upisao se u strijelce, zabivši glavom u 67. minuti. Bio je to njegov prvi gol za momčad iz grada u kojem je odrastao, a u koju je stigao ovog ljeta. No, bio je to samo utješni pogodak, jer je Napoli u nedjelju u 6. kolu talijanskog prvenstva slavio sa 2:1 golovima Mertensa (13) i Kostasa Manolasa (45+4).

INTER SE VRATIO NA VRH TALIJANSKE LIGE: Marcelo Brozović sjajan u još jednoj pobjedi Nerazzura

Tudorov Udinese je kod kuće dobio Mihajlovićevu Bolognu sa 1:0 pogotkom Stefana Okake u 27. minuti. To je drugi pozitivan rezultat Udinesea u nizu nakon što je u prošlom kolu remizirao sa Veronom, čime je prekinuta crna serija od tri uzastopna poraza.

Marko Pajač, bivši veznjak Lokomotive i Varaždina, odigrao je drugo poluvrijeme za Genou, koja je u gostima izgubila od Lazija sa 0-4.

Hrvatski napadač Nikola Kalinić ostao je na klupi za pričuve Rome, koja je u gostima dobila Lecce sa 1-0 zahvaljujući pogotku Edina Džeke (56).

Dan ranije Atalanta je bez većih problema pobijedila Sassuolo sa 4-1, ostvarivši i četvrtu gostujuću pobjedu ove sezone. Inter je na gostovanju svladao Sampdoriju sa 3-1, te je zadržao stopostotan učinak, dok je Juventus u Torinu pobijedio SPAL sa 2-0.

U nedjelju se još sastaju Cagliari – Verona, te Milan – Fiorentina.

Nedjelja:

Napoli 2 Mertens (13), Manolas (45+4)

Brescia 1 Balotelli (67)

– – –

Udinese 1 Okaka (27)

Bologna 0

– – –

Lazio 4 Milinković-Savić (7), Radu (40), F. Caicedo (59), Immobile (78)

Genoa 0

– – –

Lecce 0

AS Roma 1 Džeko (56)

Subota:

Juventus 2 Pjanić (45), Cristiano Ronaldo (78)

SPAL 0

– – –

Sampdoria 1 Jankto (55)

Inter 3 Sensi (20), Sánchez (22), Gagliardini (61)

– – –

Sassuolo 1 Defrel (62)

Atalanta 4 Gómez (6, 29), Gosens (13), Zapata (35)