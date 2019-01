ZLATKO DALIĆ ZA NET.HR: ‘Puno se toga promijenilo u mom životu u posljednjih godinu dana…’

Kratko smo porazgovarali s izbornikom hrvatske nogometne reprezentacije Zlatkom Dalićem

Prije točno godinu dana, na 66. po redu dodijeli nagrada najboljoj sportašici, sportašu, ekipi i momčadi od strane Sportskih novosti, već tradicionalno na Štefanje, Zlatko Dalić dočekan je kao spasitelj Vatrenih.

ZLATKO DALIĆ ZA NET.HR: ‘Ja ne lutam, itekako dobro znam tko će igrati… Svjetsko prvenstvo? Jasno je što je naš prvi cilj’

U listopadu 2017., nakon kiksa Hrvatske protiv Finske na Rujevici (1-1) i otkaza Ante Čačića, Dalić je podmetnuo svoj leđa, prihvatio poziv HNS-a, te pobijedio u svojoj prvoj, za Vatrene ključnoj kvalifikacijskoj utakmici za doigravanje za SP-a, onoj protiv Ukrajine na Olimpijskom stadionu u Kijevu pred 70 000 napaljenih navijača 2-0, da bi nakon toga u play-offu razbili Grčku u Zagrebu (4-1) i remizirali u Pireju (0-0).

Heroj nacije

Plasirali smo se na Mundijal u Rusiju na kojem smo ispisali povijest, otišli do finala, uzeli srebro i oduševili čitav nogometni svijet. Uz to, probudio se nacionalni ponos i zanos. Na ovogodišnjoj 67. po redu dodijeli nagrada najboljima od strane SN-a, Dalić je u studiju HRT-a “Anton Marti” u Zagrebu dočekan kao apsolutni heroj nacije. Uz Luku Modrića, najboljeg nogometaša svijeta i sportaša u Hrvatskoj, bio je glavna zvijezda ceremonije dodijele.

ZLATKO DALIĆ EKSKLUZIVNO ZA NET.HR: ‘Ne zabrinjavam se previše zbog napadača, a Livaju nisam zvao samo iz jednog razloga…’

Svi su ga htjeli pozdraviti, slikat se se s njim. Uistinu, u njegovom životu puno toga se promijenilo u posljednjih godinu dana. I sam će kazati kako mu se život okrenuo naglavačke od kad je zasjeo na klupu Vatrenih..

‘Puno se toga promijenilo u posljednjih godinu dana’

“Točno, puno se toga promijenilo. Ostvarili smo veliki uspjeh na SP-u i svi smo zbog toga ponosni, sretni i veseli. Međutim, ne bih sad samo pričao o nogometnoj reprezentaciji. Čitava godina bila je za pamćenje. Puno je tu uspjeha, ne samo nogometaša, nego hrvatskih sportaša i u drugim sportovima. Zbog toga smo svi posebno ponosi, zbog toga sam i ja ponosan. Bila je to nezaboravna sportska godina”, kazao nam je u kratkom razgovoru Zlatko Dalić kojeg smo jedva uhvatili u sveopćoj gužvi koja je vladala oko njega.

ZLATKO DALIĆ ZA NET.HR NAKON NAJTEŽEG PORAZA U KARIJERI: ‘Nismo sjeli sa Šukerom kad smo osvojili srebro, pa nećemo ni sada’

Jer, sreća hrvatskog naroda tijekom ljeta još uvijek traje. Zna to i izbornik koji želi na tim valovima juriti i u kvalifikacijama za Euro 2020. u Francuskoj. Kvalifikacije su u Dalićevim planovima primarni cilj, cilj broj jedan. Liga nacija bila je priprema za ono što slijedi u 2019.

‘Svi znamo kakve su bile emocije ljetos, kako je hrvatski narod slavio’

“Prema reprezentaciji je sad usmjerena još veća pažnja svih. Ne samo u Hrvatskoj, nego i šire. Ipak je nogomet najvažnija sporedna stvar na svijetu. Stoga, nama ne smije ništa biti teško, niti naporno. Svi znamo kakve su to bile emocije ljetos, kako je hrvatski narod slavio. Želimo da opet bude tako”, istaknuo je izbornik koji ima još jedan cilj. Naime, na U-21 Euru sudjelovat će 12 reprezentacija raspoređenih u tri skupine.

Kako bi Hrvatska izborila plasman na OI u Tokiju 2020. mora ući u polufinale, što znači da mora završiti prva u svojoj skupini ili kao najbolja druga reprezentacija grupne faze natjecanja…

ZLATKO DALIĆ ZA NET.HR: ‘Ovo je godina Luke Modrića i nitko mu je ne može oduzeti’

“Olimpijske igre bi trebale biti cilj za hrvatski nogomet, svima nama, da se Hrvatska pojavi na OI, da budemo među 4 na Euru. Svi mi u reprezentaciji, HNS-u kao krovnom nogometnom savezu u Hrvatskoj i hrvatskom nogometu općenito trebamo učiniti da se naši mladi nogometaši plasiraju na Olimpijske igre. Ja sam to učinio puštajući i prepuštajući igrače mladoj reprezentaciji. Nadam se da U-21 Hrvatska može to napraviti. Imamo dobru generaciju, mladu generaciju, ako budu vjerovali, budu ponosni i ponizni, budu uporni, mogu to napraviti”, govori Zlatko Dalić i naglašava:

‘Najvažnije je da nikog ne podcijenimo u kvalifikacijama’

“Što se tiče kvalifikacija za Euro, najvažnije je da nikog ne podcijenimo. Prvi i osnovni cilj je plasman Hrvatske na turnir. Jednostavno, moramo se kvalificirati na EP. Ne smijemo nikoga podcijeniti, igramo protiv jakih momčadi, ali mi smo favoriti grupe, viceprvaci smo svijeta i tako se moramo postaviti”.

Izbornik će Novu godinu proslaviti u krugu obitelji. Došlo je zasluženo vrijeme odmora nakon fantastično odrađenog posla na klupi Vatrenih…

“Malo više sna i odmora, a nakon toga se moram posvetiti poslu. Ružno zaboraviti, lijepo zapamtiti i okrenuti se kvalifikacijama”, završio je izbornik Zlatko Dalić.