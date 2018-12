ZLATKO DALIĆ ZA NET.HR: ‘Ovo je godina Luke Modrića i nitko mu je ne može oduzeti’; Izbornik se osvrnuo i na nedolazak Messija i Ronalda

Razgovarali smo s izbornikom Zlatkom Dalićem povodom Modrićevog osvajanja Zlatne lopte

Hrvatski nogometni maestro Luka Modrić sinoć se u pariškoj “Grande Palaise”, odmah nakon objave da je ponio nagradu Zlatna lopta uglednog France Footballa na samoj svečanoj pozornici, nije zaboravio zahvaliti onima koji su sudjelovali na njegovom bajkovitom putu prema svjetskom tronu i nogometnoj povijesti.

LUKA MODRIĆ OSVOJIO ZLATNU LOPTU! Hrvatski čarobnjak ušao u nogometnu povijest

“Definitivno se teško izraziti u ovim trenucima, ali prije svega se želim zahvaliti svima koji su me doveli do ovog da sam dobio Zlatnu loptu. Želim se zahvaliti svima u Realu i izbornik i suigračima iz reprezentacije. Svima koji su glasali za mene, obitelji, djeci. Oni me upotpunjuju. Kao dijete sam sanjao da osvajam trofeje, ali ovo je više od dječačkog sna i velika je čast biti dobitnik Zlatne lopte”, kazao je Modrić pred okupljenim auditorijem i zaradio pljesak čitave dvorane.

Luka Modric's Ballon d'Or triumph was a 'victory for football'. So says the man himself. Agree? pic.twitter.com/jAgXhu17AG — Sport360° (@Sport360) December 4, 2018

KAKO SU GLASOVALI? Samo su Srbi od susjeda na prvo mjesto stavili Modrića, Slovenci apsolutno šokirali

Ušao u nogometnu povijest

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije postao je, tako, prvi nogometaš koji je u istoj godini proglašen najboljim igračem svjetskog prvenstva, te najboljim igračem svijeta u izboru Međunarodne nogometne federacije (FIFA) i France Footballa. Premda je nogometna povijest puna velikana nitko do sada u istoj godini nije osvojio tri najvažnija pojedinačna priznanja. Luka je prvi koji je spojio nagrade za najboljeg nogometaša SP-a, FIFA-e i France Footballa.

LUKA MODRIĆ STOJI UZ BOK CRUYFFU I ZIDANEU: Mali Hrvat pokorio je svijet, promijenio igru i postao jedan od najvećih

Jedan od onih koji su posebno ponosni i sretni zbog ove prestižne individualne nagrade, najveće u nogometu, i zbog svega što je Luka napravio je i hrvatski izbornik Zlatko Dalić. Svoje dojmove i impresije odlučio je podijeliti u razgovoru za Net.hr.

‘Čitava Hrvatska ponosna je na našeg kapetana’

“Čitava Hrvatska ponosna je na našeg kapetana zbog njega osobno kao i zbog nagrade. To je uistinu nešto veličanstveno. Luka je osvojio iznimno priznanje i jedini je nogometaš u povijesti koji je ponio sve nagrade u istoj godini. On je to apsolutno zaslužio. Ovo je godina Luke Modrića, ovo je njegova nogometna godina i nitko mu to ne može oduzeti.

Ovo je i godina hrvatskog nogometa koju ćemo zauvijek pamtiti. Jedna neponovljiva godina, sjajna, veličanstvena. Cijeli hrvatski narod je ponosan i zbog kapetana i zbog reprezentacije Hrvatske. Svaka čast Luki na svemu što je do sad ostvario”, kazao nam je Zlatko Dalić koga smo upitali i kako komentira ne dolazak na ceremoniju dodijele nagrada France Footballa najboljima Ronalda i Messija?

Real Madrid midfielder Luka Modric is the first Croatian player to win the #BallonD'Or. 🇭🇷pic.twitter.com/JhTGBqU456 — SBOBET (@SBOBET) December 3, 2018

SVI UŽASI KOJE JE PROŽIVIO NISU GA SLOMILI: Priča o Modriću nije bajka, ali je njen vrhunac upravo postao bajkovit

‘Zbog Luke je Hrvatska ponovno u centru pažnje sportskog svijeta’

“Neću to komentirati. Najbitniji je nama naš Luka Modrić, naš kapetan. Zbog njega je Hrvatska ponovno u centru pažnje sportskog svijeta i želimo i dalje na najbolji način promovirati našu zemlju. Čuo sam se s Lukom dan prije dodijele nagrade, ali čut ćemo se svakako i danas. Želim mu i ovako osobno čestitati i poželjet mu sreće i zdravlja i dalje. Svi želimo da ovo ponovi i sljedeće godine”, rekao nam je Zlatko Dalić i osvrnuo se na Modrićevu zahvalu i njemu.

“Meni je to velika čast. Luka je i prije osvajao trofeje s Realom. Ove godine se poklopilo da je reprezentacija bila druga u svijetu, a da je s Realom osvojio Ligu prvaka po treći put zaredom. Znači, kompletna sezona u klupskom i reprezentativnom nogometu odrađena je na najvišem nivou. To mu je donijelo taj zasluženi trofej Zlatna lopta. No, svi igrači reprezentacije zaslužuju priznanje, ovaj trofej je i njihova zasluga. Čitava reprezentacija i svi igrači imaju udio u tome, ali Luka se izdvojio kao pojedinac i svaka mu čast”, zaključio je Zlatko Dalić.