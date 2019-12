Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić za Net.hr najavio je nadolazeće dokvalifikacijske utakmice protiv Grčke 9. studenoga u Maksimiru i tri dana poslije u Pireju, objasnio popis 23 kandidata za spomenuti susret, progovorio o Josipu Pivariću i Dejanu Lovrenu, te se osvrnuo na dosadašnjih petnaestak dana na vrućoj izborničkoj klupi Vatrenih.

Zlatko Dalić u ponedjeljak je u zagrebačkom hotelu Hilton, u kojem je i smješten HNS, objavio popis 23 kandidata za dvije utakmice protiv Grčke u dodatnim kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2018. godine u Rusiji. Od zanimljivih imena koja su se našla na Dalićevu popisu tu su Nikola Vlašić, kapetan Hajduka Zoran Nižić te trojica povratnika Ante Rebić, Marin Leovac i Ivan Strinić.

Očekivalo se kako bi Dalić mogao iz konkurencije za utakmicu protiv Grčke izostaviti Čačićeva miljenika Josipa Pivarića kojem je, odmah po svom dolasku na kormilo Vatrenih, promijenio status i protiv Ukrajine u Kijevu stavio ga na klupu, a umjesto njega na tom “problematičnom” lijevom boku postavio, inače desnog bočnog Šimu Vrsaljka.

‘Pivarić je odigrao cijele kvalifikacije, imao je i dobrih izdanja u dresu Hrvatske’

“Ne pada mi na pamet ikoga izbacivati iz momčadi niti otpisivati, pogotovo ne njega. Pivarić je odigrao cijele kvalifikacije, imao je i dobrih izdanja u dresu Hrvatske. No, pozvao sam Nižića i Leovca kako bih imao na širini u tom segmentu igre. Sigurno da ću donijeti najbolju moguću odluku. Ne želim tako lako otpisivati igrače iz reprezentacije koji su odigrali dosta utakmica. Hoću vidjeti ovu drugu dvojicu, pa ću naći najbolje rješenje. Sve je još otvoreno tko će od njih početi susret. Želim pojačati taj lijevi bok i to sam napravio pozivima Leovcu i Striniću. Hoću naći najbolje rješenje”, kazao je u uvodu razgovora za Net.hr Zlatko Dalić i osvrnuo se na pretpozive Pjaci, Brozoviću i Jedvaju koji su standardni reprezentativci.

“Moja nekakva ideja ili, bolje rečeno praksa, je da na svakoj poziciji imam po dva igrača. No, do prve utakmice ostala su dva tjedna, uvijek se mogu dogoditi neke neželjene situacije i nenadani problemi, ozljede… Ti igrači će u takvim situacijama biti alternativa. Ono što je bitno naglasiti da su i Brozović i Jedvaj i Pjaca u treningu. Samo nemaju utakmica. A ja, složit ćete se sa mnom, ne mogu zvati igrača koji nema dovoljan broj utakmica u nogama. Ima još dva tjedna vremena i ako oni odigraju dobro u narednim susretima bit će pozvani u kadar. Moja ideja je da oni koji igraju da su pozvani”, istaknuo je Zlatko Dalić i prokomentirao reprezentaciju Grčke.

U kontaktu s izbornikom Belgije Martinezom

“Radimo na skautingu Grčke, u kontaktu sam s izbornikom Belgije Robertom Martínezom koji je u kvalifikacijskom ciklusu za Rusiju dva puta igrao protiv njih u skupini. Olić je u kontaktu s izbornikom BiH Baždarevićem čija je momčad također u ovom kvalifikacijskom ciklusu igrala protiv njih, dobili smo na papiru kako Grčka igra, pogledali smo utakmicu Grčke i BiH u Pireju… Imamo dva tjedna vremena, spremit ćemo se za njih. Sigurno da će biti jako teško, oni dolaze u Zagreb odigrati neriješeno, po aktivni, pozitivni rezultat kako bi u uzvratu u Grčkoj imali lakši posao. Sve ćemo učiniti da priču riješimo već u Zagrebu”.

Od mogućih suparnika u dodatnim kvalifikacijama za SP 2018. koje je Hrvatska mogla izvući, Vatreni imaju najlošiji omjer upravo protiv Grčke (jedna pobjeda, dva poraza, tri remija). Nije tajna da Hrvatskoj grčki defenzivni način igre, na polukontre i kontre, ne odgovara…

“Martinez mi je kazao kako Grci igraju dosta zatvoreno, da imaju u špici Mitrogloua, koji je najopasniji u momčadi Grčke. Koji uvijek može rješiti situaciju jedan na jedan, koji spava cijelu utakmicu i onda samo bljesne i zabije. Jako opasan igrač, zna zabiti. Uz njega, tu bih spomenuo i njihovog kreatora igre, broj deset Kostasa Fortounisa koji inače igra u Olympiakosu. Jak je u prekidima, on isto može mnogo toga. Pakleni je igrač. To je što se tiče napada, a defanziva je klasika. Bunker, čvrsti blok i približavanje golu”, kazao je Dalić koji je samo fokusiran na dokvalifikacije i Grčku i ne zamara se nikakvim pričama “sa strane”…

‘Nema nervoze, mirno iščekujem susret’

“Mirno iščekujem susret. Nema nervoze. Želim biti miran, staložen, s dvije noge na zemlji. Jer, nema potrebe za nervozom, nemirom. Znam što moji igrači mogu i, ono što je najvažnije, moramo biti mirni, ne reagirati na protivnikove moguće provokacije, ovo provokacije pod navodnicima. Da se držimo svojih načela igre. Ako prihvatimo njihov način igre, imat ćemo velikih problema. A to su nervoza, tučnjava, prekidi… Ova utakmica za mene je veća nego moje azijsko finale Lige prvaka. Jer, tada se radilo o klubu, a ovo je moja reprezentacija, radi se o nacionalnoj momčadi moje zemlje koju jako volim i mnogo mi više znači ovaj posao u reprezentaciji”, izjavio je izbornik Vatrenih koji je svoj stručni stožer pojačao poznatim nogometnim imenima poput proslavljenog bivšeg hrvatskog nogometaša Ivice Olića i Marjana Mrmića. Očekuje se da će se uskoro stožeru priključiti i treće poznato ime, ono Dražena Ladića, a velika Dalićeva želja je u stožer “instalirati” bivšeg legendarnog kapetana Vatrenih Darija Srnu.

“Očekujem u narednim danima da potvrde Dražena Ladića kao člana stručnog stožera, pa da nam se on priključi. Ako ne, budemo onda vidjeli, vjerojatno ćemo ostati samo na Oliću i Mrmiću… Što se tiče Srne, s obzirom na to koliko on znači ovoj reprezentaciji, a meni treba borbeni duh, on poznaje igrače, oni ga jako cijene, puno nam je pomogao u Ukrajini i želim da on bude dio reprezentacije. On će napraviti atmosferu, koheziju u momčadi, utjecat će na bolji ambijent i on je moj izbor. No, svi znamo u kakvoj se situaciji Srna nalazi, pa ćemo vidjeti što se da napraviti. Obavio sam s njim razgovor, on bi htio biti dio stožera. Ne trebamo mi s tim stožerom žuriti. Do utakmice s Grčkom bit će sve jasno. Radi nam probleme taj doping, to još uvijek nije riješeno. Čekamo razvoj situacije. Da, situacija s dopingom nam je zapreka. Čekamo razvoj, ne možemo trenutno ništa. I teško se može rješiti kroz ova dva tjedna do Grčke. Iskreno, ma nema šanse. Bio bi mi velika pomoć, istina, moja je velika želja, ali okolnosti su drukčije”, dao je do znanja Dalić i usporedio trenerski posao koji je obavljao u Aziji, s onom kvalitetom koja ga je dočekala u reprezentaciji…

‘Pozitivan sam, optimist, želim to prebaciti na svoje igrače, na ljude, narod općenito’

“Mnogo je lakše raditi s Modrićem nego s igračima iz Azije s kojima moraš biti puno oprezniji, točnije objašnjavati. I više objašnjavati… U Hrvatskoj su nogometaši, govorim o reprezentaciji naravno, mnogo bolji igrači, veći profesionalci koji igraju u velikim klubovima i s njima je lakše raditi”.

Dalić je otkrio i kako se bori s “medijskim hypeom” koji je uvijek prisutan kad je hrvatska nogometna reprezentacija u pitanju…

“Miran sam, staložen. Pokušavam ostati netaknut medijskim napisima, zlim jezicima ili nekim komentarima, događanjima… To je normalno kod nas. Jer, ako padneš pod utjecaj takvih pisanja, općenito medijskih napisa, onda to nikako nije dobro, nastradat ćeš. To se mora prihvatiti. Pozitivan sam, optimist, i želim to prebaciti na svoje igrače, na ljude, narod općenito… Negativu ne gledam niti me zanima. Nema straha od neuspjeha, siguran sam da ćemo se plasirati u Rusiju. I na tome radim. I zato sam, s nepotpisivanjem ugovora s HNS-om, poslao poruku kako sam usredotočen samo na uspjeh s Hrvatskom”, dodao je Dalić.

Hrvatski reprezentativac Dejan Lovren u nedjelju je odigrao lošu utakmicu s Totenhamom. Pogrešne procjene Lovrena, između ostalog, koštale su Liverpool dva gola. Vatreni je, stoga, nakon pola sata napustio travnjak…

“Čuo sam se s Lovrenom. On je samouvjeren nakon lošijeg izdanja. To je nogomet, dogodi se pogreška. Idemo dalje… On će sigurno biti spreman za susret”, zaključio je Dalić.